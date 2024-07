V boji o zlato se potkaly dva celky, které už poznaly, jaké je vyhrát Český národní pohár, který se koná pravidelně od roku 2016. V obou sestavách se objevilo několik českých reprezentantů a nakonec uspěly Spoje. S jistotou se mohou těšit na účast v Lize mistrů, kterou od 5. do 8. září hostí polská Varšava.

Finálový duel v Plzni už od počátku vycházel lépe pražskému mužstvu, které po pěti minutách vedlo o dva góly, když se dvakrát prosadil Daniil Doleček. V desáté minutě ještě zvýšil Denis Laňka. Za další dvě minuty to však bylo 2:3, o což se postarali Tomáš Pospiš a David Krška. Ve zbytku utkání už se nikdo další netrefil, vítězná radost tak propukla na straně Spojů.

Zápas o třetí místo vyhrál celek Borussia Dortšpunt Praha, který porazil Lagunu Pardubice 2:1. Za vítěze se dvakrát trefil Pavel Osmančík.

Evropská federace malého fotbalu EMF teprve určí, zda se do Ligy mistrů podívá i poražený finalista. Ten má jistou účast minimálně v Eurocupu, který se od 18. do 21. září koná v Sunny Beach v Bulharsku. Měly by si tam zahrát i mužstva na třetí a čtvrté příčce Českého národního poháru 2024.

Nejlepší střelcem klání, které se odehrálo ve Sportovním areálu Prokopávka v Plzni, se s osmi góly stal Doleček. Pořadí produktivity ovládl se šesti asistencemi a pěti brankami Laňka. Záštitu nad turnajem převzal hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

Finále: BKMK Brno – TJ Spoje Praha 2:3

Branky a nahrávky: 11. Pospiš (Havel), 12. Krška (Havel) – 1. Doleček (Laňka), 5. Doleček (Kirov), 10. Laňka.

O 3. místo: Borussia Dortšpunt Praha – FC Laguna Pardubice 2:1

Branky a nahrávky: 12. Osmančík, 23. Osmančík – 19. Šibal (Mičjan).