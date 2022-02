Sejk: Ve Spartě mi říkali, že se mám snažit ve vápně padat. Já ale vše ustojím

O přátelství ale na pár minut nemohla být řeč, mezi střídačkami totiž létaly jiskry a jadrná chlapská slova. Co se stalo? Petrouš si v první půli stěžoval na tvrdou hru Teplic, která Pražanům nevoněla. Ozývali se i fanoušci „klokanů”, kteří se rekrutovali z řad rodičů a známých hráčů. Když Petroušovy stesky neutichaly, uslyšel od jednoho z teplických činovníků hlášku o tom, že zrovna on byl v aktivní hráčské kariéře tím fotbalistou, který měl každý druhý zákrok na hranici dovoleného zákroku a faulu. „Sám si to pořád prasil. A teď si stěžuješ? Tak se uklidni!” posadil zvýšený hlas Petrouše na lavičku. Zaražený trenér Bohemians poté musel sledovat, jak jeho tým dvakrát inkasuje. Branky Teplice dávali Šťáhlovský a Pokorný.

Sobotní přípravné utkání se po zmiňované slovní roztržce už hrálo v klidu. Pokud by ale došlo na baráž, v níž se o postup do nejvyšší dorostenecké soutěže utkají vítězové obou skupin České divize dorostu, dá se čekat zajímavá podívaná.