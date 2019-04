Jenže nejen tenhle duel pro něj bude zajímavý. V pražském Edenu se totiž představí proti domácí Slavii Chelsea, další londýnský klub, v jehož barvách vyhrál Čech patnáct velkých trofejí. Když usedne v tréninkovém centru Arsenalu v severním Londýně k rozhovoru, neprozradí, komu bude přát v souboji „své“ Chelsea s českým týmem.

V hlavě má totiž jedinou myšlenku: chce si zahrát finále, které se bude konat v Baku. Sám k tomu může výrazně přispět. V anglické Premier League sice kryje záda Berndu Lenovi, v Evropské lize je ale jedničkou.

Petře, budete přát Chelsea, nebo Slavii?

Nemá smysl to řešit. Ví se, že ať postoupí Slavia, nebo Chelsea, v semifinále půjde na Benfiku, nebo Frankfurt. My s Arsenalem případně na Villarreal, nebo Valencii. Na Chelsea nebo na Slavii můžeme narazit až ve finále.

Na první pohled nemá Slavia šanci, ale to platilo i proti Seville. Může znovu uspět?

Chelsea má v této sezoně nevyrovnané výkony, záleží, jak se věci sejdou. Pochopitelně je favoritem, měla by postoupit. Slavia nemá co ztratit, v tom je její výhoda. Stejně jako se Sevillou, kdy bez tlaku hrála o zázrak, který se povedl. Může se stát všechno.

Proč tak soudíte?

Motivace zázraku je silná, české týmy v tom umí chodit. Proto bych Slavii neodepisoval. Pamatuju si, jak jsme hráli se Spartou proti Chelsea. Sice jsme nepostoupili, ale jen o jediný gól. Nebo celá Liga mistrů, když jsem chytal za Spartu, a také v minulých letech národní mužstvo. Všichni kolem říkali: Ty už jsou špatní, jenže dokázali jsme uspět.

Může Slavii pomoci, že Chelsea hrála ligu v pondělí a Pražané už v pátek?

Je velká výhoda, když má tým o tři dny víc se na zápas nachystat. Hráči si odpočinou, naladí se, je dostatek času na taktickou přípravu. Když má tým v závěrečné fázi utkání víc sil, tak buď líp brání, nebo má větší šanci ho rozhodnout. Na druhou stranu, Chelsea je na náročný rytmus zvyklá, měla by si poradit.

Vy také hrajete čtvrtfinále. Je Evropská liga vaším hnacím motorem pro poslední měsíce kariéry?

Přesně tak. Je to můj sen, který pokračuje. Můj sen je držet trofej v rukou. Bude to ještě dlouhá cesta, ale když budeme předvádět výkony jako v odvetě proti Rennes, můžeme toho dosáhnout.

Přes Francouze jste postoupili, i když jste na jejich hřišti padli 1:3. Ukázali jste výhrou doma 3:0 sílu?

Občas se povede velký výkon, ale tým nemá štěstí a nepostoupí. V tom zápase jsme udělali všechno dobře. Dali jsme góly ve správný čas, udrželi jsme čisté konto.