Nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůře. Být fanouškem Sparty v této sezoně není žádný med. Věrní příznivci včera dostali další ránu, když museli sledovat, jak se ostravský Baník na Letné raduje z postupu do čtvrtfinále MOL cupu. Právě domácí pohárová soutěž mohla Spartě zachránit sezonu, ale místo toho ji srazila ještě níž.

Hráči Sparty. Ilustrační foto. | Foto: ČTK/Radek Petrášek

„Chtěli jsme postoupit a jít co nejdál, protože samozřejmě víme, že z poháru vede cesta do Evropy. Je to zklamání, nezbývá nám teď nic jiného, než zabrat v lize,“ řekl po zápase zklamaný obránce Michal Kadlec.

Jenže další možnost k opravě už prostě není. Pohár je pryč, šance na titul prakticky také. Od začátku se Spartě nic nedařilo. Sestava, kterou poslal trenér Stramaccioni na trávník, byla silná, s Lafatou, Šuralem či Ben Chaimem, ale nadšeně bojující fotbalisté Baníku svým důrazem nenechali domácí ani na chvíli vydechnout. „Odehráli jsme nejhorší poločas, co jsem tady. Byl jsem naštvaný a poprvé jsem už v první půli zvažoval dvě střídání,“ přiznal italský trenér.

Před koncem první půle poslal hosty zaslouženě do vedení Hrubý, po přestávce srovnal střídající Janko a protože už se netrefil nikdo další, šlo se do prodloužení. V něm nejprve šokoval poloprázdnou Letnou Azackij, ale ve 108. minutě parádními nůžkami srovnal Šural. Šlo se do finiše. V rozstřelu se Baník nemýlil ani jednou, zatímco Nestor s Karavajevem netrefili ani branku…

Zůstane Stramaccioni? Obligátní otázka po většině zápasů Sparty v této sezoně. „Neřeším to a jedu prostě dál. Jsem profesionál a na sto procent odvádím svou práci,“ odpověděl kouč. Šanci na zachránění sezony Sparta promrhala. Ale pořád zbraně neskládá, až to začíná být úsměvné. „Nesmíme se vzdát a musíme se pokusit kvalifikovat do Ligy mistrů,“ dodal trenér.

Slavia jde dálDo čtvrtfinále MOL cupu se podívají slávisté, kteří vyhráli v Jihlavě 3:1. Stejně jako v předchozím pohárovém zápase s Třincem ale museli dotahovat poločasové manko. Vše rozhodl úsek mezi 52. a 59. minutou, kdy se postupně trefili Frydrych, Necid, Flo a bylo hotovo.