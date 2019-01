Praha - Ve spletité kauze Bohemians padlo další trestní oznámení. Podal ho třetiligový střížkovský klub Bohemians Praha na Fotbalovou asociaci České republiky. Její vedení obviňuje z nevýhodné transakce, která jí mohla způsobit škodu až 18 milionů korun. Na pokračování sporu upozornily čtvrteční Lidové noviny.

Miroslav Pelta (vlevo) v diskusi s Romanem Berbrem a Dušanem Svobodou. | Foto: Deník/ Martin Divíšek

Střížkovskému klubu se nelíbí, jak předseda FAČR Miroslav Pelta vyřešil dlouholetý spor tří klubů s názvem Bohemians.

Od původního zkrachovalého klubu FC Bohemians Praha loni nakoupil pohledávky a akcie údajně za dvacet milionů korun a následně je prodal současnému ligovému klubu Bohemians 1905, který v roce 2005 vzkřísila sbírka fanoušků.

Podle trestního oznámení však za ně asociace utržila jen dva až tři miliony korun, a byla jí tak způsobena škoda velkého rozsahu. Pelta byl prý v této kauze už dvakrát na policii.

"Jsem statutární zástupce, byl jsem tedy podávat vysvětlení, ale v médiích to vypadá dramatičtěji, než jaká je ve skutečnosti skutková podstata. Jsem si jistý, že nedošlo k žádnému porušení čehokoli," řekl ve čtvrtek novinářům Pelta. "Komentovat to ale nemohu, protože jsem podepsal mlčenlivost," dodal.

Nekončící svár

Mrzí ho však, že se celou kauzu nepovedlo ani vyrovnáním ukončit. "Bohužel je to nekončící svár. Myslel jsem si, že mezi slušnými lidmi to funguje tak, že když uděláte dohodu o narovnání a zaplatíte, tak že věc končí. Ale jak je vidět, jsou i případy, kdy to neplatí," uvedl.

Střížkovský klub se také považuje za pokračovatele někdejších Bohemians a pronajal si jejich logo. Ale FAČR ustanovil nástupcem jeho konkurenta z Ďolíčku a od té doby vede šéf Střížkova Karel Kapr s asociací paralelně několik sporů. Jeho klub do loňského vyrovnání zahrnut nebyl.

Zcela vyřešen není ani vztah mezi nynější ligovou Bohemkou a původním klubem, který je v konkurzu. V minulém týdnu soud rozhodl, že někdejší vedení Bohemians 1905 nesmělo prodat hráče Jana Morávka do Schalke bez souhlasu správce konkurzní podstaty, a bývalému manažerovi Petru Svobodovi uložil uhradit škodu ve výši osmi milionů korun.

Lidové noviny upozorňují, že stejně může skončit spor o další hráče, mezi nimiž jsou například nejlepší současný ligový střelec Milan Škoda ze Slavie nebo Václav Kadlec z Frankfurtu nad Mohanem.