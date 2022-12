Současný trenér libereckého Slovanu ocenil příjemnou atmosféru, kterou na umělce v Edenu vytvořily početné skupiny fanoušků. „Je to hezké, jsem za to rád. Je dobrá atmosféra a diváci jsou snad spokojení. Je pěkné počasí, padají góly a bylo to dramatické,“ pochvaloval si.

Před tradičním zápasem si Kozel užil Vánoce s rodinou a do zápasu mohl jít ještě poměrně s čistou hlavou. Příprava před jarní částí sezony teprve bude startovat. „Před Vánoci jsem byl na horách, což mám rád, ale dva roky to nešlo. To jsem si užil. Vánoce byly tradiční v rodinném kruhu. Teď se blíží začátek přípravy, takže se koncentruju na to,“ prozradil.

Ještě před Vánoci Kozel pochopitelně pozorně sledoval mistrovství světa, na kterém došli až na vrchol fotbalisté Argentiny. „Mistrovství se mi líbilo moc. Plno týmů, které pro nás Čechy nebyly tak známé, hrálo velmi dobře a ukázalo hodně dobrých hráčů. Správně to gradovalo a konec finále byl úžasný. Nejlepší reklama na fotbal,“ uvedl liberecký trenér, který má cíle a přání pro nadcházející rok jasně dané.

„Cílem je, abychom se vyhnuli skupině o záchranu. Mezi čtvrtým a třináctým místem je asi šest bodů a my jsme někde uprostřed. To jsou tři body na čtvrté místo, ale také tři body na dvanácté. Je to opravdu hodně vyrovnané, budou rozhodovat maličkosti,“ prozradil.

„Jinak bych si přál, aby lidi chodili na fotbal v hojném počtu a aby je fotbal bavil. Má to být zábava. Taky mám přání, aby se nám vyhýbala zranění a abychom hráli dobrý fotbal, který přinese výsledky,“ zakončil Kozel.

