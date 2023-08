/FOTO, VIDEO/ Přesně týden po nesmyslně odpískané penaltě se na pražské Admiře hrál znovu fotbal. Upršené počasí se na většinu utkání umoudřilo a domácí si došli proti Královu Dvoru pro vítězství 2:1. Na chybu sudího Michala Patáka už si nikdo téměř nevzpomněl i díky jistému výkonu rozhodčího Drahoslava Drábka. Přesto vymyšlený pokutový kop mezi fanoušky stále rezonuje. „Je smutné, že je něco takového v dnešním sportu možné,“ vrátil se k inkriminovanému momentu populární hokejový komentátor Robert Záruba.

Fanoušek Admiry o penaltě | Video: Filip Ardon

„Myslel jsem, že se od toho trochu odchází, ale tohle byl návrat. Jestli to mělo být udělané úmyslně, tak to bylo hloupé. Muselo to být už v tak kritickém čase, kdy rozhodčí neměl na výběr. Je to hodně smutné. Je to typický příklad na doživotní zákaz jakékoliv činnosti ve sportu. Takoví lidé tady nemají co dělat,“ prohlásil rezolutně známý komentátor, který zápasy Admiry pravidelně navštěvuje. Její dres totiž obléká Zárubův syn Viktor.

I proto si jedna z tváří České televize nemyslí, že by bylo možné, aby do celé aféry byl jakkoliv zapleten sám pražský klub. „Myslím, že to je úplně vyloučené. Byla debata, jak to s penaltou udělat, do které se taky vložil rozhodčí. Bohužel, ti kluci jsou z toho sami otrávení,“ dodal Záruba.

Úleva po Patákově extempore. Admira doma udolala Králův Dvůr

Stejný názor na kontroverzní moment mají i sami fanoušci Admiry, kteří chodí klub pravidelně podporovat a starají se o atmosféru kolem hřiště. „Byl tam náznak šance a najednou koukám, že nám písknul penaltu. Divil jsem se tomu sám, za co ji písknul. Říkal jsem si, že asi ruka, protože nic jiného mě nenapadlo. Hráči byli daleko od sebe. Neviděl jsem žádný problém, proč by byla,“ vrátil se k nesmyslné penaltě fanoušek Tomáš.

„Vrhá to asi špatné světlo na klub, ale my jsme v tom naprosto nevinně. I hráči se divili, že penalta neměla být. Sám to byl rozhodčímu říct. Někdo to možná zveličuje, komu ležíme v žaludku. Na Admiru to ale nebude mít vliv,“ doplnil.

Zdroj: Filip Ardon

Podobný názor na mediálně propíranou kauzu má i další z příznivců Admiry Radek. „Říkal jsem si, že to je ostuda celého českého fotbalu. Mrzí mě, že je do toho Admira vůbec zatažená. Ti kluci s tím opravdu neměli nic společného. Snažíme se tedy dělat krásný fotbal pro všechny fandy, kteří milujou amatérské soutěže. Jinak bych tady ani osobně nebyl,“ prohlásil.

Fanoušky klubu z pražských Kobylis proto těší, že sama Admira požádala o anulování výsledku a nové sehrání zápasu s Českými Budějovicemi. „Souhlasím s tím. Bylo by to tak správně, už předtím tam byly přehmaty,“ zní z fanouškovského tábora.

Admira i Budějovice chtějí sehrát nový zápas. Svaz rozhodne na začátku září

Kdo by si ale myslel, že událost, která celý týden rezonovala sportovním prostředím, nějak ovlivní nedělní domácí duel Admiry, ten by byl na omylu. Zápas proti Královu Dvoru se hrál v dobrém tempu a klidné atmosféře a kromě branek přinesly větší vzrušení jen dvě události ve druhém poločase.

Nejprve sudí Drábek nekompromisně udělil žlutou kartu domácímu hráči, který se hodně ochotně skácel k zemi v pokutovém území. Z tribun se v tu chvíli linul smích a mezi fanoušky bylo slyšet „to nepískne.“ Rozhodčí ale situaci posoudil naprosto správně a zvládl zklidnit emoce i při strkanici po ostrém zákroku hostí.

Řezníkův konec. Paták už si nezapíská, byl vyřazen z listiny rozhodčích

„Tohle utkání nevybočovalo z rámce. Dá se říct, že to bylo běžné utkání. Já musím smeknout klobouk, nebylo to jednoduché ani pro domácí hráče, ani pro hosty. Obě družstva i diváci ale k utkání přistoupili se vší úctou a tak, jak to má být,“ vyprávěl po zápase rozhodčí Drábek.

Podle trenéra hostujícího celku aféra z minulého týdne Králův Dvůr před zápasem na Admiře nijak neovlivnila. „Ne, nevnímali jsme to. Nechci to zlehčovat, ale přijde mi, že hlavně média měla o čem psát. Byl to průšvih, to jo, ale v minulosti bylo průšvihů víc. Fotbal to přitahuje, nejsme z toho nadšení, ale mělo by se psát o jiných věcech,“ nechal se slyšet Tomáš Šilhavý, kterého pouze mrzela porážka jeho týmu.