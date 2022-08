Trpišovský dlouho volal s Vaclíkem

Aktuálně je ale řecký klub na vzestupu, po tříletém trestu a neúčasti v evropských pohárech se Panathinaikos vrací zpátky na scénu. „Je to tým, který šel poslední půlrok nahoru a zlepšuje se. Na jaře byl prakticky neporazitelný, myslím, že dostal šest gólů z posledních 18 zápasů. Mluvili jsme i s (brankářem Olympiakosu) Tomášem Vaclíkem, hodně jsme Panathinaikos probírali. Mají velmi pevnou defenzivu a navíc jsou silní s míčem,“ uvědomuje si trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Srbský trenér Ivan Jovanovič si s Panathinaikosem zakládá na nepropustné obraně, z posledních patnácti utkání inkasoval řecký celek pouze ve třech. K tomu mužstvo, které v roce 2005 vedl český trenér Zdeněk Ščasný, prohrálo jediné utkání z posledních dvaceti. „Očekávám dobrý fotbal a dobré utkání. Panathinaikos se jeví jako velice silný tým, hru má založenou na kombinaci a situacích jeden na jednoho. Jsou jak ryby ve vodě s míčem,“ přemítá Trpišovský.

Slavia bude chtít před domácím publikem odčinit prohru 0:1 z úvodního ligového kola proti Hradci Králové. Červenobílí sice drtivou většinu utkání drželi míč, křečovitost ve finální fázi ale připomínala závěr loňské sezony. „Jsme hodně nespokojení s tím, že jsme to nezvládli. Stín tam je velký. Měli jsme video, hodně jsme si to vyříkávali,“ zamračil se trenér sešívaných.Poslední vzájemná bitva se datuje do sezony 2001/2002, tehdy řecký klub vyřadil Slavii v bitvě o Ligu mistrů.

Aktuálně mírnou výhodou pro sešívané by mohl být fakt, že řecká liga ještě neodstartovala. Sešívaní mají za sebou už tři soutěžní zápasy.„Nehledal bych v tom nic zásadního, my toho taky moc odehráno nemáme. Odehráli jsme ligový zápas a dvě utkání, která byla typologicky odlišná od toho, co nás čeká. Soupeř má tak zkušené hráče, že budou schopni zahrát takhle těžký zápas i bez ostrého utkání,“ varuje Trpišovský. Utkání v Edenu začíná od 19 hodin, zápas bude vysílat O2 TV Sport.