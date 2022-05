„Priorita je určitě první místo v tabulce a nejlepší střelec by už byla jen taková třešnička na dortu,“ říká dvacetiletý útočník.

Co vám na Tempu dávají do pití? Během jara vyhrál hráč Tempa rubriku Kanonýr víkendu už počtvrté…

Tak na tuto otázku samozřejmě nemohu odpovědět. (směje se) Ne, jsem rád, jak za sebe, tak i za kluky a doufám, že nám to tam takhle bude padat i nadále.

Martin Pytlíček, FC Tempo PrahaZdroj: archiv klubuO trochu vážněji… V zápase jste dal šest gólů. Je to váš osobní rekord nebo to bylo někdy ještě lepší?

Abych byl upřímný, tak toto je můj rekord. V prvním kole poháru jsem jich vstřelil pět, tak teď jsem tu laťku posunul ještě o jeden gól.

Dal jste šest gólů z šesti šancí nebo tam byly i nějaké neproměněné, že jich mohlo být klidně i více?

Určitě tam nějaká šance ještě byla, ale že bych spálil vyloženě nějaký tutovky, tak to si teď neuvědomuji. Celkově my útočníci máme problém s proměňováním šancí, ale poslední dobou se nám je daří proměňovata padá nám to tam.

V šesté minutě jste měl na kontě dva góly. Cítil jste, že vám to tam bude padat?

Abych řekl pravdu, tak jsem byl přesvědčen, že to skončí větším brankovým rozdílem. Ale jestli dám šest gólů já nebo někdo jiný, to by mi bylo jedno. Byl jsem hlavně rád, že jsme to nepodcenili a přidali další poklidnou výhru.

Jdeme tvrdě za postupem. Chci vyhrát i pohár, hlásí kanonýr Tempa Klouček

O poločase byly už čtyři. Honilo se vám v hlavě, kolik jich ještě přidáte nebo na takové přemýšlení není moc času?

Jelikož jsme už o půli měli vysoký náskok, tak na tov kabině trochu čas byl. I trenér o poločase nadhodil téma, že mám stejný počet branek jako první Verner, tak že by mi to kluci mohli ještě párkrát připravit. A navíc jsem měl ještě jednu sázku, že pokud dám šest gólů, tak mě bude čekat nějaká odměna. Takže motivace byla veliká. (směje se)

Prozradíte jaká?

Asi mohu, flaška. (smích)

Jaký to byl z vašeho pohledu zápas, když vedete po půlce 9:0? Dokáže si to užít i ten vítězný tým nebo jde o zápas, kdy to chtějí mít všichni za sebou?

Já doufal, že přidáme ještě další branky a nijak nepolevíme. Užíváme si samozřejmě každé vítězství, ale není to takové, jako když porazíte někoho z předních pozic.

Na Tempu chceme slavit dva postupy, říká šestigólový střelec Pfeifer

Tempo je momentálně v tabulce o bod druhé. Jste s dosavadním průběhu sezony spokojení? Nebo se spokojenost bude odvíjet až od posledního zápasu právě proti vedoucím Spojům?

Tak určitě musíme býts dosavadním průběhem sezóny spokojeni, protože už postup máme jistý. Ale samozřejmě nás nejvíc zajímá poslední kolo se Spojema a doufáme, že si to rozdáme o první místo právě v posledním kole s nimi.

Jak moc se na tenhle zápas těšíte?

Na tento zápas se ani nejde netěšit, ale musíme se soustředit i na zápasy do té doby, abychom zbytečně nezaváhali a neztratili body někde jinde.

Díky šesti gólům jste se vyšvihl do čela tabulky střelců 1. A třídy. Bylo by určitě příjemné oslavit první místo v soutěži a titul nejlepšího kanonýra, že?

Tak nad tím jsem ještě ani nepřemýšlel, abych řekl pravdu, ale samozřejmě by to bylo skvělé. Priorita je určitě první místo v tabulce a nejlepší střelec by už byla jen taková třešnička na dortu.