Fotbalisté Aritmy patří mezi největší štiky divizní skupiny A a aktuálně jsou o čtyři body druzí za vedoucími Mariánskými Lázněmi. Partu z Vokovic zdobí v této sezoně hlavně dvě věci. Perfektní bilance na hřištích soupeřů, z šesti zápasů pětkrát vyhráli a jednou remizovali. A také neprostupná obrana. Gólman David Roub z dvanácti zápasů hned osmkrát odcházel nepokořen!

David Roub, brankářská opora divizní Aritmy. | Foto: PFS

„Čistá konta jsou vizitkou celého týmu,“ říká skromně čtyřiadvacetiletá brankářská opora, kterou zařazujeme do rubriky Osobnost Deníku.

Davide, co říkáte na vaše dosavadní výsledky v sezoně? Určitě musí panovat spokojenost, že?

Jsme rádi, že se nám takovým způsobem daří. Fungujeme jako tým v kabině i na hřišti. V týmu panuje určitá spokojenost a je to celkově znát na náladě a rozpoložení.

Co je vaší největší zbraní?

Myslím si, že týmovost. Jsme mladý tým, kde jsme si věkově všichni poměrně blízko, takže si rozumíme v mnoha věcech. To se poté přenáší na hřiště. Tam táhneme všichni za jeden provaz a snažíme si vyjít vstříc nebo si navzájem na hřišti pomoct.

Čím si vysvětlujete, že máte lepší bilanci venku než doma? Doma jste s bilancí 2-3-1 devátí, ale venku naprosto nejlepší s bilancí 5-1-0.

Sami nad tím přemýšlíme a snažíme se s tím pracovat. Je to poměrně neobvyklá situace, jelikož většinou je nejdůležitější sbírat body doma. My jsme rádi, že se nám daří ve venkovních utkáních, ale kdybychom byli schopni stejně sbírat body i doma, byli bychom v ještě lepší situaci.

Když se podíváte na čtyři remízy a jednu porážku… Je tam nějaká ztráta, která vás mrzí více než jiné? Že to mělo být vyhrané?

Zmínil bych dvě utkání. První je určitě zápas v Jindřichově Hradci, kde se nám povedlo dát brzkou branku, nicméně z dalších šancí, které jsme v tom zápase měli,se nám nepodařilo skórovat. Naopak soupeř si s postupem času začal vytvářet příležitosti a v poslední minutě nastaveného času srovnal na konečných 1:1. Druhý zápas, který bych zmínil, je poslední, který jsme odehráli s Komárovem. Ten jsme do ničeho nepustili, pokud si dobře vzpomínám, tak ani nevystřelili na bránu. Co se týče do ofenzivy, tak jsme také nic moc nepředvedli. Byl to poměrně mdlý výkon a pokud chceme být v tabulce nahoře, tak takové zápasy musíme zvládat.

David Roub, brankářská opora divizní Aritmy.Zdroj: PFSVedoucí Mariánské Lázně jste porazili, druhý Petřín vám připravil doposud jedinou porážku sezony. Jsou tyhle dva týmy nejsilnější soupeři nebo si musíte dát pozor i na někoho za vámi?

S Mariánskými Lázněmi jsme hráli hned v úvodním kole sezony, první utkání vždy nese určitá specifika. Od té doby šli výsledkově nahoru a daří se jim. Petřín přijel na nás kvalitně připravený a trestal nás především z našich vlastních chyb. V divizi je každý zápas náročný a jiný. Je to vidět i na výsledcích z této soutěže. My se na každého soupeře připravujeme stejně a víme, že to je hlavně o nás a o tom, jak k zápasu přistoupíme.

S jakými ambicemi šla vůbec Aritma do sezony?

V předchozích sezonách jsme si vždy řekli určitou příčku, do které chceme skončit a je možné, že nás to občas dostávalo až pod zbytečně velký tlak. Před začátkem této sezóny jsme si hlav-ně řekli, že chceme hrát co nejvýš to půjde. Nestanovili jsme si žádnou určitou příčku a zatím to funguje, tak doufejme, že to tak potrvá i nadále.

Jestli to takhle půjde dál, bude se nabízet i otázka boje o postup. Je to reálné?

Ještě je brzo mluvit o možnosti postupu. Sezóna ještě není ani ve své polovině a již mnohokrát se ukázalo, že jarní část a podzimní část jsou odlišné, obzvlášť v divizi. Pro nás bude nejdůležitější zvládnout poslední tři utkání podzimní části, kvalitně se připravit na jarní část a pokračovat v dobrých výsledcích i na jaře. Otázka postupu je ještě daleko a bavit se o ní můžeme až někdy v dubnu. A to jen v případě, kdy zvládneme všechny dílčí kroky.

Z dvanácti zápasů jste osmkrát neinkasoval ani jeden gól, celkem jich dostal pouze šest. Z toho polovinu od Petřína. Měl jste někdy lepší formu?

Nevzpomínám si, že by se mi takhle dařilo, možná někdy v mládeži, ale to už je dávno. Snad se počet čistých kont bude i nadále navyšovat.

Počítám, že zmíníte, že čistá konta nejdou jen za vámi, ale i za pozornou obranou…

Určitě. Není to jenom o jednotlivci, čistá konta jsou vizitkou celého týmu. Začíná to už útočníkem, který nám spouští presink a končí to obranou řadou a mnou. I díky kvalitní defenzivní práci celého týmu je počet inkasovaných gólů tak nízký a nebýt zápasu s Petřínem, tak je ještě nižší.

Přibližte nám, prosím, vaší hráčskou kariéru. Kde jste začínal, kde prošel mládeží a jak jste se dostal nakonec na Aritmu?

David Roub, brankářská opora divizní Aritmy.Zdroj: PFSZačínal jsem v pěti letech s fotbalem právě na Aritmě, odkud jsem se pak přesunul v šesté třídě na pražskou Duklu. V Dukle jsem strávil většinu své mládežnické kariéry. Později v U19 jsem přestoupil na rok do Bohemians. Zpátky na Aritmu jsem se vrátil z Bohemky, kdy mě čekal přesun do dospělého fotbalu a já si musel hledat jiný klub. Z doby, kdy jsem začínal, se toho na Aritmě hodně změnilo, ale někteří, které jsem znal, zde stále působili. Přišel jsem tedy na pár tréninků a nakonec se z toho stal přestup.

Jak se vám v Aritmě líbí?

Jsem spokojený, pravidelně chytám a výsledkově se nám daří.

Lákalo by vás zachytat si i vyšší soutěž než je divize?

Zatím jsem nad tímto moc nepřemýšlel, ale člověk by měl vždy mít ambice posouvat se. Takže pokud by se naskytla taková možnost, určitě bych nad ní popřemýšlel. Nicméně nejlepší kombinací by bylo, kdybychom se do vyšší soutěže podívali všichni spolu jako tým.