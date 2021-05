Viktoria – motivovaná Evropou – se totiž na favorita dobře připravila. Dbala na precizní defenzivu, mnohem víc než v nedávné době. Za poslední čtyři utkání dostala čtrnáct branek.

Ale tentokrát to bylo jinak. V obranné fázi byla pečlivá, do zadní řady se zatahovalo hned pět hráčů. Trenér Michal Bílek často brzdil své svěřence v napadání. „Tam je nechte,“ nabádal, když slávisté rozehrávali kolem středové lajny.

Viktoria však nemyslela pouze na to, jak zastavit nejlepší český tým. Chtěla ho také pozlobit, což se v první půli dařilo. Jenže Slavia má v bráně Ondřeje Koláře, muže v masce a také milovníka těžkých situací. I ve finále to bylo vidět.

Jean-David Beauguel, nejlepší střelec Západočechů, jenž se do hry vrátil po zranění, a šikula Aleš Čermák ho jen otestovali v pozornosti.

Jenže dvakrát za pětačtyřicet minut musel gólman národního mužstva ukázat velký zákrok. Nejprve na něj šel sám Šimon Falta. Neprostřelil. Chvíli před přestávkou pak Lukáš Kalvach zahrál precizně přímý kop, ale Kolář opět zasáhl. Dva exolomoučtí borci zkrátka na brankáře nevyzráli.

Druhá půle se rozjela ve velmi slušném tempu. Plzeň šla do deseti. Obránce Milan Havel byl velmi ostrý už v prvním poločase, kdy dostal žlutou kartu. Ve druhé částiv souboji velmi výrazně zvedl nohu do holeně Simona Deliho a viděl druhou. Rozhodčí neměl jinou možnost než beka poslat ven.

Zadruhé se připomnělo počasí. Chvíli sluníčko, poté déšť, nato kroupy, pak zase déšť. V největší slotě poslal kouč Slavie Jindřich Trpišovský do hry dva náhradníky, tedy v uvozovkách. Slavia má na lavičce šílenou kvalitu.

Na hřiště vyrazili Ibrahim Traoré, protřelý to borec, a Abdallah Sima, největší zjevení letošní sezony v Česku a chlapec, za nějž jsou kluby z Anglie ochotny vysázet v létě až tři čtvrtě miliardy. Na to Plzeň, k tomu oslabená, těžko hledala odpověď.

Slavia tlačila, ale trpělivě. Domácí v jedné pětiminutovce přidali, jenže k čistému ohrožení Kolářovy brány se nedostali.

Bylo to jen takové chvilkové vyjasnění, jinak dominoval už jasný mistr. Slušnou šanci měl Jan Kuchta, nejlepší střelec ligy. Perfektně střílel Alexander Bah, gólman Jindřich Staněk však skvěle zasáhl.

V 73. minutě už ale nestačil. Deli poslal centr na Traorého, ten vrátil míč Simovi a zázračný mladík zakončil pod břevno. Po zranění a mírném uvadnutí se vrátil. Dal první gól od zápasu s Leicesterem na konci února.

Nakonec to byl klíčový (a vítězný) moment. Na konci totiž plzeňský kapitán Jakiub Brabec zazdil slušnou možnost a Slavia dokázala, že je nejlepším týmem Česka.

Hlasy po utkání:

Michal Bílek (trenér Plzně): „Odehráli jsme dobrý zápas, předvedli jsme pode mnou nejlepší výkon. První půle byla velmi dobrá, tam jsme Slavii do ničeho nepustili. Hned v úvodu jsme měli šanci. Byla to rychlá přímočará akce a pak souboj hráče s brankářem. Proti týmu, jako je Slavia, si nevytvoříte 10 šancí. Je potřeba být efektivní, to jsme bohužel nebyli. Ve druhé půli jsme bohužel brzy dostali červenou kartu, pak to pro nás bylo složité. Přesto jsme měli nějaké šance, hlavně v závěru. Dnes to hráči odehráli, jak bych si představoval. Je to velká škoda, že to nevyšlo. Mrzí to. Myslím, že kdybychom hráli v 11 hráčích, měli jsme šanci dnes Slavii porazit.“

Jaroslav Köstl (asistent trenéra Slavie): „Chtěl bych vyzdvihnout výkon Plzně. Skvěle nám zavírala prostory, prvních 20 minut jsme hráli prakticky bez míče. Nebyli jsme v optimálním výkonu. Chtěl bych vyzdvihnout Ondru Koláře, který nás nechal v zápase. O poločasové přestávce jsme si něco řekli k výkonu. Byla to poměrně ostrá slova, výkon se nám nelíbil. Do druhého poločasu jsme vstoupili dobře. Výkon vygradoval po červené kartě Havla, pak už jsme drželi otěže utkání v rukou. Neměli jsme dnes úplně úplně dynamiku. Je konec sezony, nohy už nejdou tolik. Kluci to uhráli na morál. Pocity jsou nádherné, neopakovatelné, z krásné sezony jsme udělali výjimečnou. Jsme pyšní, jakou éru ve Slavii zažíváme.“

Viktoria Plzeň - Slavia Praha 0:1 (0:0)

Branka: 73. Sima. Rozhodčí: Hrubeš - Caletka, Vlček - Orel (video). ŽK: Havel, Ondrášek, Hejda - Masopust, Kolář. ČK: 54. Havel. Diváci: 1167 (omezený počet).

Plzeň: Staněk - Hejda, Brabec, Hybš - Havel, Bucha (85. Ba Loua), Kalvach, Čermák (88. Ondrášek), Falta - Šulc (74. Kayamba), Beauguel (84. Mihálik). Trenér: Bílek.

Slavia: Kolář - Masopust (59. Sima), Kúdela, Deli (80. Zima), Bořil - Hromada (60. Traoré) - Bah, Ševčík, Stanciu (79. Lingr), Oscar - Kuchta (79. Van Buren). Trenér: Trpišovský.