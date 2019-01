Napětí visí ve vzduchu. Fotbalisté Opavy se představí v neděli na pražské Julisce. Do cesty se jim postaví místní Dukla v čele s trenérem Romanem Skuhravým, který před nedávnem nečekaně ze slezské metropole prchnul.

Opavská kabina ale svého bývalého kouče neřeší. „Soustředíme se sami na sebe, trenér Skuhravý nás nezajímá,“ hlásí svorně hráči Slezského FC Opava.



„Z důvodu, že Roman v Opavě působil, je to, jak se říká, ta pomyslná třešinka na dortu. Osobně utkání na Dukle vnímám jako zápas, v kterém chceme bodovat. Uděláme maximum, abychom se domů nevrátili s prázdnou,“ podotkl kouč Slezského FC Opava Ivan Kopecký.



Výhodou Dukly může být fakt, že trenér Skuhravý zná Slezany jako své boty. „Víme, že Roman Opavu dobře zná, ale vždycky máte možnost soupeře něčím překvapit, věřím, že se nám to podaří,“ míní osmačtyřicetiletý stratég.



Toho, že by mohlo v hostující kabině dojít k přemotivování, se trenér nebojí. „S hráči se ještě na toto téma budeme bavit. Mají jedinečnou možnost ukázat, že na ligu mají,“ podotkl Kopecký.



K zápasové sestavě řekl: „Máme drobné šrámy, o nominaci se rozhodneme až před odjezdem. Proti Jihlavě dostali šanci hráči, kteří toho zatím moc neodehráli. Rozhodně na sebe ale upozornili,“ zakončil Kopecký. Utkání na Dukle má výkop v neděli v 15 hodin.