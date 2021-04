"Jak znám Ondru Kúdelu, tak absolutně nevěřím, že něco takového řekl. Je to opravdu čestný, férový, správný a dobře vychovaný kluk, řekl bych takový bodrý Moravák," míní Martin Poustka, bývalý trenér Slavie a současný kouč třetiligového Motorletu.

V jednom týmu se nepotkali, ale dobře se znají. I z tohoto důvodu se Poustka diví, že by právě třiačtyřicetiletý slávistický stoper měl mít rasistické poznámky. "Nikdy jsem si nevšiml, že by Ondru provázely nějaké antisemitistické projevy. V kabině má spoustu kamarádů z různých koutů celého světa, poslouchá různou muziku, kouká na moderní americké filmy… Vůbec mi to k němu nesedí. Nevěřím, že z Ondrových úst něco takového mohlo zaznít," pokračuje Poustka.

Sám je zaskočen tím, že Glasgow Rangers se chtějí odvolat proti trestům pro své hráče a kromě údajného rasistického napadení neřeší žádné další události z onoho proslulého zápasu.

"Zákrok na Ondru Koláře pro mě byl naprosto likvidační a úmyslný. Jinými slovy, tady bych viděl těch deset zápasů trestu úplně bez problémů. Útok na jakéhokoliv hráči či funkcionáře po odehraném zápasu je pro mě trest na rok bez evropského fotbalu. Tady bych byl daleko striktnější, pro mě jde o hluboce nesportovní chování," dodává Martin Poustka.

Přesto, že verdikt to nezmění, podpora kamarádů i dalších lidí z fotbalového prostředí mu může dodat potřebnou psychickou sílu.

"Trest pro Ondru mi přijde jako z jiného světa. Di Canio dostal za hajlování stop na jeden zápas, Ondra bez důkazů deset zápasů. K tomu přidáme to, že Kamara dostal za napadení zápasy tři a Roofe, který malém zmrzačil Koláře a zajistil mu helmu do konce kariéry, dostane zápasy čtyři. Trest za verbální a fyzické napadení… Upřímně řečeno, přijde mi to na hlavu postavené," nechápe kanonýr třetiligové Admiry Štěpán Zahálka.

Jestli se Ondřej Kúdela odvolá a bude chtít svou pravdu hájit, ukáží nejbližší dny.