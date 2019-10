Klub má za sebou temné časy, kdy čelil insolvenci a byl krok od pádu do druhé ligy, ať už kvůli finančním problémům, nebo bídným sportovním výsledkům.

Poté, co Slavii zachránil podnikatel Jiří Šimáně, a hlavně do klubu vstoupili čínští investoři, však zažívá lepší časy. Tituly, účast v Lize mistrů po boku opravdových fotbalových gigantů a přísun peněz na hvězdné posily, jejichž přestupové částky trhají na české scéně rekordy. Jen trio Nicolae Stanciu, Alexandru Baluta, Peter Olayinka vyšlo dohromady na nějakých 250 milionů korun.

Rozhozené mužstvo?

Hrozbu, že by se přítok financí najednou zastavil, na Slavii zatím navenek nijak přehnaně neřeší. „Klub se plně soustředí na dění na fotbalovém trávníku, na ligu a událost našeho fotbalového roku. Blíží se domácí zápas základní skupiny Ligy mistrů s FC Barcelona. Nepřísluší nám jakkoliv komentovat slova prezidenta,“ vyjádřil se tiskový mluvčí Slavie Michal Býček.

Opravdu lze takové hrozby nevnímat? Hráči je jistě zaznamenali a semínko nejistoty se jim mohlo vkrást do hlavy. Zároveň však sešívání na trávníku ukazují, že co se týče psychiky, jsou v tuhle chvíli velmi odolní. Sebevědomí z nich na hřišti čiší a trenér Jindřich Trpišovský může jen doufat, že to tak zůstane. Navzdory negativním zprávám.

V nastolené čínské cestě už fanoušky i mužstvo mohla lehce vyděsit zpráva z minulého roku, kdy se do problémů dostala společnost CEFC, tehdejší majitel klubu.

Trable však byly brzy zažehnány, když si akcie převzala CITIC Group a později jejich většinu získala další čínská společnost Sinobo Group. Co je však důležité říct, že i v případě konce čínských investorů ve Slavii by klub nemusel nijak tratit.

Sešívaní si dělají parádní reklamu na evropské scéně, klub funguje výborně a je tedy pravděpodobné, že investovat do takového projektu by byli ochotni i další movití zájemci.

Jen další týdny, možná měsíce, ukážou, nakolik je třeba se čehokoli obávat. Slavia ovšem už přežila horší časy a v současné kondici by si měla poradit.