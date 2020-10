Vyšehrad se v únoru letošního roku - před startem jarní části sezony 2019/2020 - utkal v městském derby s Motorletem Praha. Střetnutí je jedním z těch, které prošetřuje Policie České republiky pro podezření z pokusu o zmanipulování výsledku. V tomto případě mělo jít o předem domluvený počet vstřelených branek v jednotlivých fázích utkání.

Klání nabídlo divokou jedenáctigólovou přestřelku, Vyšehrad v něm zvítězil 8:3. Zápas řídila „proslulá“ trojice sudích Grimm – Janoch – Kříž. Dvě slepené branky Motorlet inkasoval bleskově po startu druhé půle. To už v jeho dresu chytal náhradník Enes Kimia, právě jemu test proti Vyšehradu hrubě nevyšel.

„Osm gólů je velký příděl a minimálně polovina z nich padla po chybách našeho brankáře Kimii, který ještě před poločasem střídal zraněného kolegu,“ hodnotil tehdy zápas kouč Motorletu Martin Poustka. „S tímto gólmanem jsme se následně rozloučili,“ dodal.

Pro Deník se o zápase Martin Poustka zpětně rozpovídal ve středu 21. října: „Je pravda, že jsme vedli. Soupeř do půle skóre otočil a po poločase dal rychlé góly. My to během přestávky prostřídali a nesedlo to tehdy hlavně brankáři Kimiovi. Do souvislostí bych to ale příliš nedával. I když si pamatuji, že kluci si tam několikrát stěžovali na ofsajd soupeře, těžko říct.“

Policie zmapovala celkem devět zmanipulovaných duelů, v sedmi z nich přímo figuruje Slavoj Vyšehrad. V pozici "smutného" sparingpartnera je třeba Vltavín, dále Živanice, Litoměřicko, MFK Chrudim či Líšeň.

Slavoj Vyšehrad – Motorlet Praha 8:3 (2:1), hráno 22. února 2020

Branky: 28. a 60. Čvančara, 38. a 78. Kokorovič, 73. a 76. Bašič, 47. Pouček, 49. Drobílek – 13. Rossmann, 82. Suk, 88. Sodoma. Rozhodčí: Grimm – Janoch, Kříž. Diváků: 60.

Vyšehrad: Otáhal – Šandera, Nitrianský (46. Alexandr), Kodr (71. Drozda), Jablonský (77. Hani) – Kokorovič, Rothe – Drobílek, Suchan, Pouček (75. Zinhasovič) – Čvančara (67. Bašič). Trenéři Roman Veselý a Oldřich Pařízek.

Motorlet: Vyčichl (40. Kimia) – Scharf, Filip, Rajnoch, Čepelák – Rataj, Žaloudek – Rossman, Badocha, A. Fotr – Vojta. Střídali Suk, Waltr, Dvorský, Podzemský, Hauer,Radosta, Hurka, Sodoma. Trenéři Martin Poustka a Zdeněk Mikuš.