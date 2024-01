/FOTO, VIDEO/ Ani v závěrečném utkání základní skupiny zimního fotbalového turnaje Tipsport liga nedokázali hráči Viktorie Žižkov vstřelit gól. Po porážkách s Bohemians 0:6 a Pardubicemi 0:4 padli ve Vlašimi s domácími 0:3. Ti skončili ve skupině třetí.

Z utkání Tipsport ligy Vlašim - Žižkov. | Video: Deník/Michal Káva

Žižkovští neodehráli špatný zápas, jak by výsledek napovídal, dokázali si vytvořit tlak i vypracovat šance, ale nedokázali je dotáhnout do vítězného konce. Naopak Vlašim rozhodla mezi 31. a 39. minutou, kdy se trefili Kneifel, Beran a Planka. Domácí si pak vítězství pohlídali a trenér Martin Hyský mohl vidět v akci většinu svých svěřenců. Trenéři Žižkova poslali do každého poločasu dvě odlišné jedenáctky.

Ohlasy připravujeme…

Žižkov stále čeká na gól v Tipsport lize. Od Pardubic dostal čtyři

Vlašim - Žižkov 3:0 (3:0)

Branky: 31. Kneifel, 33. Beran, 39. Planka.

Vlašim, základní sestava: Kolář – Osuagwu, Pernica, Nogha, Musil, Breda, Planka, Beran, Kulhánek, Kneifel, Biegon. Střídající:

Žižkov 1. poločas: Čtvrtečka - Kozojed, Tregler, Klusák - Řezáč, Petrák, Hönig, Ret F. - Prošek, Kovinič - Sodoma. 2. poločas: Kotek - Bárta, Kozojed, Divíček, Ret T. - Petrák, Hönig - Vais, Rosa, Muleme - Toula.

Velký pražský zimní fotbalový kalendář: Kdo, kde a s kým od ledna do března?