Úřadující mistři se odjeli schovat do rakouských lesů, ti, kteří by je z trůnu rádi sesadili zatím začali doma na Strahově. Řeč je o fotbalistech pražských „S“, kteří už polykají první tréninkové dávky. Slávisté v Aigenu, Sparta ve svém areálu.

SK Slavia Praha - AC Sparta Praha | Foto: CPA

Díky trablům s minulou sezonou byla dovolená krátká, hráči si užili se svými blízkými pouhé dva týdny. Ale i to někomu stačilo. „Bylo to rychlé, uteklo to jako voda. Už mi fotbal chyběl a těšil jsem se zpět do kabiny na kluky,“ přiznal slávistický útočník Stanislav Tecl.