Tým od letiště čeká divizní soupeř z Ostré. S protivníky z této soutěže má Kopanina bohaté zkušenosti a navíc její kádr je plný ostřílených fotbalistů.

"My se snažíme hrát proti divizním soupeřům pravidelně, takže to tak bylo i tentokrát. Výsledky nepřeceňujeme, u soupeřů trenéři točí sestavou, mění klidně osm lidí. Takže to žádný signál směrem k postupu není. Na druhou stranu konfrontaci s divizními týmy vítáme a rádi bychom přes Ostrou postoupili," říká kopaninský kouč Daniel Vott.

Program pražských klubů (vše sobota 3. srpna)

10.15 Kutná Hora - Meteor (hřiště Červené Pečky)

17.00 Přední Kopanina - Ostrá

17.00 Admira - Živanice

17.00 Česká Lípa - Motorlet

17.00 Rokycany - Aritma