Pražané tak mají výrazně lepší výchozí pozici do odvety, kterou přivítají v neděli od půl osmé večer. „Určitě to je hodně vydřené vítězství, odehráli jsme hrozně těžký zápas, ani jsme nepřijeli ve velkém počtu. Když jsme měli tolik omluvenek a zranění, říkal jsem si, že musíme podat fakt dobrý výkon, abychom to zvládli, což se povedlo. Teď se musíme dobře připravit na neděli. Uvidíme, s čím Olomouc přijede, zápas chceme samozřejmě zvládnout. Nic není rozhodnuté, ale čtvrtfinále máme hodně ve svých rukou, bude to o nás,“ podotkl pražský kapitán Stanislav Mařík.

Hanáci v loňském play-off scházeli a v neděli udělají maximum, aby si sezonu prodloužili. „Musíme dát do utkání větší kvalitu, bojovnost a vyhrát jak zápas, tak prodloužení. Bude to těžké, ale ne nezvladatelné. Určitě byla by hloupost jet si tam jen zahrát. Musíme zvítězit a udělat pro to maximum,“ burcoval olomoucký záložník Lukáš Vychodil.

Jeho dvě nahrávky přinesly Olomouci v úvodním utkání dvougólové vedení. Ve druhé minutě přichystal branku Tomáši Malendovi, minutu před pauzou Lukáši Kaďorkovi. „Neřekl bych, že nás domácí zaskočil, přijeli jsme s nějakým plánem a byť jsme v první půli prohrávali, dařilo se nám hrát celkem slušně. Vytvořili jsme si dost šancí, které jsme neproměnili. Až minutu před půlí jsme snížili, to nám dodalo klid. Věděli jsme, že když budeme pokračovat, šance si vytvoříme. Věřili jsme, že to zvládneme,“ sdělil český reprezentant Mařík.

V poslední minutě první půle korigoval hostující Daniel Reiter. „Vytvořili jsme si několik akcí, abychom zvýšili náskok. Měli jsme dát na 3:0, 4:0 a vůbec by nedostali šanci se k nám dorovnat. Místo toho jsme dostali hloupý gól na 2:1, za toho stavu se utkání lámalo. Kdybychom dali hřebík na 3:0, bylo po zápase. Místo toho vstřelili hosté kontaktní branku na 1:2 a byli zpátky, dostali se do laufu a už to bylo těžké,“ litoval olomoucký záložník.

Ze zápasu Olomouc - Staropramen.Zdroj: Petr JurečekVe 45. minutě srovnal Mařík a hned po něm poslal Prahu do vedení Jindřich Novotný. „Jak jsme dali na 2:2 a hned slepeným gólem na 3:2, už jsem začínal věřit, že si můžeme odvézt dobrý výsledek. Když to tak vezmete, z venkovních zápasů stačí remíza, pokud pak domácí zvládnete. Furt jsme byli v klidu, že Olomouc musí dát dva góly, takže jsme se soustředili na bránění, abychom si to nějakým způsobem pohlídali,“ přiblížil pražský forvard.

Přestože Vojtěch Pazdera ještě vyrovnal, v 55. minutě rozhodl o výhře Staropramenu Novotný. „Praha měla kvalitu, neprohrála v základní části jediný zápas. Věděli jsme, že přijede těžký soupeř, Hosté celou dobu hráli hrozně v klidu, i když jsme vedli, nezačali zmatkovat, furt hráli kvalitně, což se jim nakonec vyplatilo a dali o gól víc. Ke konci jsme hráli bez brankáře, měli jsme tlak, ale chyběla nám větší kvalita finálovky,“ litoval Vychodil.

Olomouc Mighty Ducks – Staropramen Praha 3:4 (2:1)

Branky a nahrávky: 2. Malenda (Vychodil), 29. Kaďorek (Vychodil), 47. Pazdera (Kryl) – 30. Reiter (Vít), 45. Mařík (Vít), 46. Novotný (Mařík), 55. Novotný (Žížala). Rozhodčí: Pfeifer – Perutka. ŽK: Janotka – Reiter, Kubek.

Olomouc Mighty Ducks: Marek Kalina (Tomáš Zeman) – Marek Pešák, Jiří Kiška, Michal Galus, Vojtěch Pazdera, Pavel Kryl, Lukáš Kaďorek, Jan Šuba, Jan Tögel (C), Lukáš Vychodil, Tomáš Janotka, Jakub Hegr, Tomáš Malenda.

Staropramen Praha: Lukáš Vít – Václav Socher, David Baran, Stanislav Mařík (C), Jindřich Novotný, Daniel Žížala, Jakub Kubek, Daniel Reiter.