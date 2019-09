Dříve byli k vidění snad před každou významnější sportovní či kulturní akcí. Stojí rádoby nenápadně na ulici a čas od času se přiblíží ke kolemjdoucím se slovy: „Nesháníte lístek?“ V dnešní době se přesunuli spíše do internetového světa, kde jsou víceméně anonymní.

Slavia nabízené lístky zrušila

Sešívané čekají v Lize mistrů boje s naprostou evropskou elitou. Atraktivnější už by to být nemohlo. Španělská Barcelona, německý Dortmund a italský Inter Milán. Dá se očekávat, že bude beznadějně vyprodáno a překupníci větří šanci.

Ovšem vedení klubu z Edenu už před postupovým zápasem předkola s Kluží vytasilo nečekanou zbraň. Vstupenky, které byly na jednom z aukčních webů nabízeny a byly vyfoceny, tudíž šlo vidět, o jaké konkrétní místo na stadionu se jedná, klub zrušil.

„Nekupujte tyto vstupenky, v souladu s návštěvním řádem jsou zrušené. Klub takto bude automaticky postupovat ve všech dalších případech,“ napsal slávistický boss Jaroslav Tvrdík na svém twitterovém účtu, kam také přiložil snímek nabízených vstupenek. Ty byly prodávány za 2000 korun, přesto, že jejich původní cena činila 890.

Úplně eliminovat překupníky je ovšem boj s větrnými mlýny. Vítězství je prakticky nemožné. Klub tak může spoléhat pouze na to, že fanoušci si budou vstupenky pořizovat pouze v oficiálních předprodejích. Nejde totiž jen o to, že se překupník obohatí, ale především může prodávat vstupenky buď úplně falešné, nebo si vytisknout lístek z internetového předprodeje a udat ho vícekrát.

„Důrazně varujeme před nákupem vstupenek přes aukční weby nebo od podezřelých lidí v okolí stadionu,“ upozorňuje Slavia. Tento týden by měla spustit předprodej na domácí zápasy Ligy mistrů a přednostní právo budou mít permanentkáři.

Své starosti s černým trhem má i úhlavní rival úřadujících mistrů, Sparta. „Vnímáme to jako problém. Ve spolupráci s bezpečnostní agenturou monitorujeme bezprostřední okolí stadionu a stejně tak i digitální svět,“ říká ředitel komunikace letenského celku Ondřej Kasík.

Na Barcelonu za třicet tisíc

Barcelona už v Edenu jednou zápas Ligy mistrů hrála. Ovšem nebylo to proti hráčům v červenobílých dresech. V roce 2011 si vršovický stadion totiž půjčila pro své zápasy Plzeň. A hvězdný soupeř pochopitelně lákal. Plzeň prodávala balíčky vstupenek na všechna tři domácí utkání, každý si mohl koupit nanejvýš tři a nejdražší stál 4200 korun. Během pár hodin se po lístcích jen zaprášilo a na jistém aukčním webu se jeden takový balíček objevil i za 30 tisíc korun. Neuvěřitelné.

„Tehdy to bylo opravdu šílené, za kolik lidé vstupenky nabízeli,“ vzpomíná Pavel Pillár, tehdejší tiskový mluvčí Plzně. „A to i přesto, že do Edenu si jich naši fanoušci mohli koupit opravdu hodně,“ dodal. Web, na němž byla tato nepochopitelná nabídka podána, posléze všechny inzeráty na Ligu mistrů zrušil.

Kde je nabídka, je i poptávka

Bohaté zkušenosti s překupnictvím vstupenek mají i pořadatelé koncertů. „Jde o dlouhodobý problém,“ přiznává Petr Novák, PR pracovník největší koncertní agentury Live Nation, která pořádá nejmasivnější akce typu Metallica, Kiss, ale také třeba hokejovou NHL v Praze.

Jak z toho ven? „Největší zbraní je návštěvníky koncertů edukovat a apelovat na ně, aby vstupenky kupovali pouze tam, kde to je oficiální. Nemusejí pak totiž dát za vstupenku několikanásobnou cenu, ale zároveň pak na ni nemusí být vpuštěn dovnitř,“ upozorňuje.

Je zarážející, že lidé často kupují dražší vstupenky u pochybných prodejců, byť jich je ještě přímo u pořadatele k dispozici dostatek. „Kde je nabídka, je také poptávka. Spousta lidí se nás ptala na radu, že koupila lístek za trojnásobnou cenu. Navíc, když ještě nebylo oficiální cestou vyprodáno. Říkáme pořád to samé, nenechte se nachytat,“ vzkazuje Novák.

Rázní fanoušci

Ale zpět k Lize mistrů: přímo v okolí Edenu už moc překupníků nenajdete. Zásluhu na tom mají přímo rázní fanoušci z kotle. Ti se rozhodli, že na jejich milovaném klubu se nikdo obohacovat nebude, a často vyzývají k obchůzkám stadionu, hledání překupníků a zabavování jejich nabízených vstupenek. To už ovšem překračuje hranice trestného činu.

Až na váš zájem o osobní účast v Edenu na Lize mistrů dostanete odpověď „vyprodáno“, dobře si rozmyslete, jestli není lepší sledovat zápas s přáteli u televize, než riskovat koupi předražené a možná i falešné vstupenky.