Dát čtyři góly v jednom ligovém zápase? Spoustě vyhlášených střelců se to nepovede ani jednou za kariéru, někomu třeba jednou… Útočník Slavie Václav Jurečka to zažil hned dvakrát během tří týdnů. Čtyřmi trefami o víkendu složil Slovácko, klub, kde působil tři předchozí sezony, slávisté vyhráli 4:0. Jurečka dal během posledních pěti kol neuvěřitelných dvanáct gólů, celkem svou bilanci v této sezoně FORTUNA:LIGY zaokrouhlil na dvacet. Nikdo nebyl lepší! Kanonýr Deníku tak je pro tento víkend jasný.

Václav Jurečka, s dvaceti góly nejlepší střelec sezony FORTUNA:LIGY 2022/2023. | Foto: SK Slavia Praha / Martin Malý

Počet gólů ve skupině o titul: Bohemians 3

Slovácko 4

Plzeň 5

Sparta 6

Olomouc 8

Václav Jurečka 12

"Jsem rád, že je konec. Jsem psychicky opravdu hodně unavený, stejně tak fyzicky. V nadstavbě jsem odehrál všechna utkání. Děkuju trenérům za důvěru, snad jsem jim to splatil na hřišti," usmíval se skromně po posledním zápase sezony její nejlepší střelec.

„Když jsem přicházel do Slavie, chtěl jsem navázat na výkony ze Slovácka. Myslím, že se mi to povedlo. Dokonce jsem gólů dal ještě víc, toho si moc vážím, zvedl jsem si osobní maximum. Mám na čem stavět do další sezony, koukám se jen dopředu. Jsme rádi, že jsme získali jednu trofej, ale chtěli jsme dvě,“ připomněl, že v minulé sezoně v dresu Slovácka skóroval sedmnáctkrát.

Druhá liga nás posouvá. Tým i jednotlivce, říká kanonýr Slavie B Štěpán Beran

Jurečka si své čtyři trefy rozdělil rovnoměrně do obou poločasů. Své bývalé spoluhráče vůbec nešetřil. „Michal Kadlec se smál, říkal mi, že se mi to běhá, když jsem o deset let mladší než on. Kluci mi to přejou, měli jsme super vztah, dobrou kabinu. Nedám na ně dopustit, mám je pořád v srdci,“ usmíval se kanonýr.

Hned po skončení zápasu, tedy i celé sezony, přišly myšlenky na odpočinek. „Zakončení sezony bude asi trošku divočejší. Na to se těším, konečně si můžeme trošku vyhodit z kopýtka. Oslavit MOL Cup, ještě na to nebyl čas, s klukama si to užijeme,“ těšil se na „závěrečné“ pivko.

