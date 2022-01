Na druhém místě mezi staršími dorostenci skončil Daniel Samek ze Slavie, který loni v sedmnácti letech v týmu mistra ligy nastoupil k 15 ligovým utkáním z toho v 11 z nich nechyběl v základní sestavě. Třetí příčku obsadil čerstvě devatenáctiletý reprezentant do 21 let Kryštof Daněk ze Sigmy Olomouc.

I v kategorii mladšího dorostu se vítězství dočkal hráč Sparty. Cenu Vlastislava Marečka (Talent roku) totiž získal patnáctiletý útočník letenského týmu Daniel Rus, který patří mezi opory národního týmu do 16 let. Mezi mladšími dorostenci se na druhé příčce umístil další reprezentant do 16 let, útočník Roman Mokrovics ze Sigmy Olomouc, třetí skončil kapitán národního týmu do 17 let Pavel Gaszczyk z Viktorie Plzeň.

Skvělý nástup. Drchal v premiéře za Drážďany vstřelil dva góly

V kategorii talent roku mezi fotbalistkami uspěla hráčka 1. FC Slovácko Lucie Jelínková, která zvítězila před svou týmovou spoluhráčkou Sabinou Střížovou a třetí Klárou Ducháčkovou ze Sparty.

V trenérských anketách obhájil loňské prvenství trenér ženské reprezentace Karel Rada, který se tak z titulu nejlepšího trenéra ženského fotbalu raduje již celkově popáté. Stříbrnou příčku ve stejné kategorii bral Martin Masaryk, trenér ženského týmu Sparty, o třetí pozici se podělili Petr Bláha z 1. FC Slovácko a kouč Slavie Michal Kolomazník.

Přehled ocenění

Hráčské ankety

Fotbal - Nejlepší hráč roku – starší dorost

1. Adam Karabec (AC Sparta Praha)

2. Daniel Samek (SK Slavia Praha)

3. Kryštof Daněk (SK Sigma Olomouc)

Fotbal – Talent roku – mladší dorost (Cena Vlastislava Marečka)

1. Daniel Rus (AC Sparta Praha)

2. Roman Mokrovics (SK Sigma Olomouc)

3. Pavel Gaszczyk (FC Viktoria Plzeň)

Ženský fotbal – Talent roku

1. Lucie Jelínková (1. FC Slovácko)

2. Sabina Střížová (1. FC Slovácko)

3. Klára Ducháčková (AC Sparta Praha)

Futsal – Hráč roku

1. Michal Seidler (SK Interobal Plzeň)

2. Tomáš Vnuk (SK Interobal Plzeň)

3. Tomáš Koudelka (FK Chrudim)

Futsal – Talent roku

1. Tomáš Buchta (SK Interobal Plzeň)

2. Zdeněk Sita (SK Slavia Praha)

3. Jan Žežulka (SK Olympik Mělník)

Plážový fotbal – Hráč roku

Lukáš Trampota

Plážový fotbal – Hráčka roku

Markéta Matějková

Trenérské ankety

Ženský fotbal – Trenér roku

1. Karel Rada (reprezentace A)

2. Martin Masaryk (AC Sparta Praha)

3. Petr Bláha (1. FC Slovácko) / Michal Kolomazník (SK Slavia Praha)

Futsal – Trenér roku

1. Marek Kopecký (SK Interobal Plzeň)

2. Tomáš Neumann (reprezentace A)

3. David Frič (SK Slavia Praha)

Fotbal – Trenér roku – dorostenci

Milan Kormaník (grassroots trenér mládeže – Středočeský KFS)

Fotbal – Trenér roku – žáci

Jan Žemlík (FC Baník Ostrava)

Fotbal – Trenér roku – přípravky

Alois Kolenatý (FK Svádov-Olšinky)

Ženský fotbal – Trenér roku mládeže

Petr Šafář (FC Slovan Liberec)

Doprovodné ankety

Grassroots cena fair play roku 2021

Manuál pro trenéry, rodiče a děti

Grassroots akce roku 2021

Bavíme se sportem (Okresní fotbalový svaz Náchod)