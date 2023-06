FK Bohemia Poděbrady

Fotbalový areál Bohemie PoděbradyZdroj: Deník/Vladimír Malinovský

Fotbalový areál U radiostanice v lázeňském městě dostal před nedávnem nový a slušivý kabát. Hlavní travnatá plocha snese po rekonstrukci srovnání s ligovými pažity. Hřiště s umělou trávou splňuje nejpřísnější kritéria, jeho velkou devízou je umělé osvětlení. A to není vše. Devítka mládežnických týmů A-třídního klubu může k tréninkům využít dvě menší umělky, případně víceúčelové hřiště za jednou z branek. „Myslím, že rekonstrukce se povedla. Areál splňuje požadavky klubu, jakým Bohemia je. Je radost se o takový areál starat. Ale také je to velká starost a je na to potřeba spousta finančních prostředků, které se nám těžce shání,“ říká místopředseda oddílu Josef Kubánek.

Areál Bohemie mohou závidět kluby z vyšších soutěží. Má divokou kartu Deníku