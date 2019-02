Brno - Nejhorší letošní výkon, z kterého však vytěžili alespoň bod. Bohemians ukopali na hřišti Zbrojovky bezbrankovou remízu. Ráz utkání změnil promarněný pokutový kop Pražanů.

„Do té doby jsem byl spokojený s naší aktivitou. Soupeř vypadal nervózně. Ukázalo se, kdo vstoupil do soutěže lépe. Dali jsme jim ale dárek v podobě neúspěšné penalty,“ litoval trenér zelenobílých Martin Hašek. Brnu totiž narostla křídla. „Zvedlo se, mělo více ze hry, my jsme šli do útlumu. Musíme být za bod rádi.“

Nešťastníkem klíčového okamžiku byl Jan Kuchta. „Je pravidlo, že faulovaný hráč nekope. Na tréninku penalty dávám, tak jsem vzal odpovědnost na sebe. Klukům se musím omluvit, mohli jsme mít tři body,“ kál se teprve dvacetiletý útočník.

Kouč Bohemians nebyl z volby střelce nadšený. „Honza byl v okruhu kandidátů, ale ne první. V lize ještě nedal gól. Přišlo mi, že víc myslel na sebe než na tým,“ nelíbilo se Haškovi. Stále ale platí Klokani v lize ještě neprohráli.