Hosté měli drtivý nástup. Neuběhly ani dvě minuty a už zahrávali dva trestné kopy. Slávisté se ale rychle oklepali a začali se osmělovat. Ve 21. minutě si dokonce vypracovali tutovou brankovou příležitost, ale Masopust po geniální přihrávce Stancia své sólo tváří v tvář brankáři Bürkimu neproměnil.

A Dortmund trestal. Nejaktivnější hráč na hřišti Hakimi dostal přesný pas do běhu, pohrál si s obránci i brankářem a do prázdné branky pod břevno skóroval - 0:1. Hakimiho bylo po celý úvodní poločas plné hřiště a krátce po úvodní trefě se znovu řítil sám na Koláře, ovšem tentokrát ze souboje vyšel vítězně slávistický brankář.

Těsně před odchodem do šaten se pak mohly prosadit oba týmy. Po rychlé akci nepropálil Masopust v dobré pozici hradbu těl před ním a na druhé straně si nechala obrana za svá záda opět utéct hráče soupeře, Kolář ovšem Brandta vychytal.

Hráči nechali na hřišti maximum

Jestli si někdo myslel, že do druhé půle nastoupí oba celky opatrně, vyvedly ho z omylu hned první vteřiny. Nejprve uháněl z půlky hřiště sám na Koláře Sancho, neprostřelil jej a vzápětí se na opačném konci hřiště zjevil sám před Bürkim Tecl. Ten ale pálil pouze do boční sítě.

Vyprodané tribuny hnaly hráče v červenobílém neustále dopředu. Ševčík ale pálil z dálky těsně vedle a Stanciu se z trestného kopu neprosadil. Jak minuty ubíhaly, fotbalisté Dortmundu se přestali tlačit do útoku a spíše se soustředili na bránění výsledku. A když už slávistům nezbývalo nic jiného, než vrhnout všechny závěrečné síly do útoku, utekli hosté v závěrečné minutě 4 na 3 a Hakimi přesnou střelou podtrhl fakt, že byl nejlepším hráčem utkání.

Přesto, že přes 19 tisíc diváků vidělo jediný gól, tak se bavili fotbalem, protože hráči obou celků na trávníku nechali maximum a hrálo se v plném nasazení od úvodního do závěrečného hvizdu.

Po remíze 1:1 na Interu Milán tak má Slavia na kontě ve skupině F Ligy mistrů stále jeden bod.

S Ligou mistrů se seznamujeme

„Myslím si, že na šance to bylo vyrovnané. Kdybychom je proměnili, asi by to vypadalo jinak. V tom je mezi námi rozdíl,“ hodnotil po utkání domácí Stanislav Tecl. A jak hodnotí neproměněnou šanci? „To si vyčítám. Stačilo to trefit k tyčce. Netrefil jsem to. Kdybychom vyrovnali, měli by s námi větší problém.“

„Jakmile jsme se zatáhli, hráli výborně. Narazili jsme na skvělý tým. Zaslouženě vyhráli,“ řekl Ondřej Kúdela. „Hakimi zapnul motorku a všechny předjel. Brejky měli smrtící. My šance nedali, oni ano. S Ligou mistrů se seznamujeme. Je dobře, že takové zápasy hrajeme."