"Zkraje jsem to bral spíš jako brigádu a asi už po 5 zápasech jsem chtěl kvůli kritice hráčů, funkcionářů a fanoušků skončit. Postupem času jsem v tom ale našel smysl. Poznal jsem více kolegy a začal jsem v tom vidět více než jen přivýdělek,“ uvedl při rozhovoru v rámci kampaně „Fotbal tě potřebuje, staň se rozhodčím.“

Beneš, který ještě nedávno hrál aktivně A třídu za FK Letohrad B, se jako rozhodčí prosazoval stále více a po dvou letech postoupil do krajských soutěží. „Setrval jsem v nich osm let, během kterých jsem měl ale dvakrát pauzu. Jednou kvůli zranění, podruhé kvůli studiu na vysoké škole,“ přiblížil.

Nyní už poskočil do další kategorie, může řídit divizní utkání a ČFL. „I proto jsem hráčskou kariéru na jaře ukončil. Chci se plně věnovat kariéře rozhodčího. Když to vezmu zpětně, tak role rozhodčího je zodpovědnější. Při zápasech je potřeba daleko vetší koncentrace. Když se v hraní nedařilo, tak mě trenér vystřídal a bylo,“ usmíval se Beneš, který přiznává, že měl rozhodcovské reflexy už jako hráč. „Kolikrát jsem i uklidňoval spoluhráče při kritice směrem k rozhodčím. Také jsem více sledoval rozhodčí́ na hrací ploše a celkově vnímal jejich výkon při utkaní.“

A jak se nyní vyrovnává s kritikou okolí, která mu dříve lezla krkem? Naučil se s ní žít. „Ze začátku mi to vadilo a občas jsem se po zápase trápil. Postupem času jsem se od toho oprostil a v současné době kritiku již téměř nevnímám, nebo to v sobě řeším pouze minimálně. Rozhodně mě ale i tyto nepříjemné situace v životě posunuly dále a jsem schopen lépe reagovat na případné problémy,“ nastínil Beneš, který v jednom ostrém utkání udělil dokonce 7 červených karet.

Podnikatel v cestovním ruchu

Vystudovaný inženýr nyní podniká v cestovním ruchu. Soustředit se prý může velmi dobře na obě činnosti. „Myslím si, že podnikaní obecně lze s pozicí rozhodčího krásně spojit. Jedinou nevýhodou je, že musím občas řešit pracovní záležitosti i o víkendu, což většinou zaměstnanci nemusí. Podnikatel ale je pánem svého času, takže jsem schopen si dost věcí naplánovat a přizpůsobit,“ sdělil.

Náborovou kampaň FAČR velmi vítá. Rozhodčích je podle něj totiž stále méně. „Pociťuji to. Když jsem začínal, tak rozhodčích bylo podstatně více, než je tomu například nyní v našem okrese a kraji. Já si osobně myslím, že je potřeba cílit na nové rozhodčí ve věku 20 až 35 let. U úplně mladých rozhodčích do dvaceti let vydrží sotva jeden z pěti, protože jejich životní priority se dost často mění,“ dodal Beneš.