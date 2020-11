Naděje zítřka. Kdo z fotbalových Lvíčat může vyrůst?

Známý trenér František Cipro o zápasech reprezentací do jednadvaceti let říkával: „To je pořád dětský fotbal.“ Možná, ale… Nic to nemění na tom, že česká Lvíčata, jak se týmu U21 přezdívá, uhrála velký úspěch. Postoupila na mistrovství Evropy, které se bude konat příští rok v Maďarsku a Slovinsku.

Česká reprezentace do 21 let (v červeném) přehrála jasně San Marino. | Foto: DENÍK/Roman Dušek

Dávám to na úroveň titulu s Plzní,“ byl nadšený kouč Karel Krejčí. Ano, týmový úspěch je důležitý, ale hlavním posláním tohoto mužstva je „vyrobit“ hráče, kteří se v budoucnu posunou do první reprezentace.

Uznejme, že se to daří: Alex Král, který by ještě měl hrát za Krejčího hochy, je pevným členem základní sestavy, Adam Hložek už se také posunul. Pozvánku na sraz už dostali Michal Sadílek s Davidem Zimou. V úzkých dokážeme nemožné, říká Šilhavý po postupu. Chválí charakter hráčů Přečíst článek › „Doufám, že tímhle to nekončí, že přijdou ještě lepší roky,“ vykládal obránce David Zima, když se v pondělí připojil k výběru trenéra Jaroslava Šilhavého. On (i Sadílek) jsou z těch, kteří mají největší předpoklady na posun. Kdo další? Gólman Martin Jedlička byl v kvalifikaci oporou. „Pomohl mu přestup na Slovensko,“ řekl bývalý reprezentační brankář Tomáš Poštulka. Ano, v Dunajské Stredě Jedlička vylétl. Dále jsou tu už zavedená ligová jména jako Pavel Bucha (Plzeň), Ladislav Krejčí (Sparta). Pokud udrží současnou výkonnost, je to otázka času, kdy pozvánka přijde. Pak jsou tu možná překvapení. Sedmnáctiletý sparťan Adam Karabec už ukázal, jaký má talent. Karvinský Tomáš Ostrák po návratu z Německa udivuje ligu drzostí i technikou. Zdroj: Deník Postup mezi elitu! Čeští fotbalisté zase vyzráli na Slováky Přečíst článek ›

