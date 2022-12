Osobně se mi hrálo dobře a myslím, že i jako tým jsme podali dobrý výkon až na poslední čtyři minuty, které se nedají vrátit zpět. Zážitek to byl ale dobrý, škoda výsledku, kdy jsme si za poslední tři nebo čtyři minuty prohráli zápas. Musíme uznat kvalitu a zkušenosti soupeře. Měli tam spoustu legend, které toho v kariéře hodně dosáhly, takže vyhráli asi zaslouženě.

Sparta opravdu měla v týmu spoustu legend a stále aktivních hráčů. V tomto ohledu je výsledek dobrý, ne?

Ano, ano. Hráči od nás hrají už jen na nízké úrovni, nebo se věnují fotbalu jen pasivně. Sparta měla dobrý, nabitý tým, a přesto jsme s nimi dokázali držet krok, což je pro nás velmi pozitivní.

Vy osobně jste se postaral o dvě branky a byl jste vyhlášen nejlepším hráčem zápasu.

Podařilo se to, ale šancí jsem mohl dát i víc. Poslední týdny jsem toho ale moc nedělal. Byly svátky, cestovali jsme po příbuzných, takže jsem víceméně sledoval telku a stal se ze mě gaučový povaleč. Na to to bylo dobré.

Stále nastupujete za Slivenec v 1. A třídě. Je to zjevně dobrá průprava, že?

Je dobrá. Ještě se tam zapojuji do tréninků dětí, takže je to dobré. Je potřeba se nějak hýbat.

Jak se vám na derby líbila kulisa? Po roce bez diváků bylo zase plno.

Chtěl bych všem poděkovat. Jak slávistům, tak sparťanům a nestranným divákům. Byla super atmosféra, po gólech se hecovalo, tleskalo a děkovalo. Velká pochvala. Bylo to super.

Jak se vám hrálo na nové umělé trávě v Edenu?

Bylo to výborné. Pamatuju si ještě starou umělku a teď je to super. Podmínky na Slavii jsou světové.

Vydařilo se i počasí…

To je bomba. Chtěl jsem si vzít dlouhé kalhoty, ale vyšlo to na kraťasy. Dobrý zážitek. Jen škoda výsledku. Chtěli jsme po minulém roce uhrát lepší výsledek a sahali jsme po tom. To je ale fotbal, o nic nejde.

Dáte si teď s kamarády zasloužené pivo?

Jestli tam bude, tak si asi jedno dám. Odvoz domů mám, takže je to v pohodě.

Silvestrovským derby končí rok 2022. Máte nějaké přání pro fotbalové fanoušky do nového roku?

Určitě. Možná je to pro někoho klišé, ale hlavní je zdraví. Když budeme všichni zdraví a budeme pozitivně myslet, tak nás budou potkávat dobré věci. Hlavně tedy zdraví a pozitivní myšlení.

