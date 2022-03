Minulý týden byl Kanonýrem víkendu Jarda Kloučekz áčka Tempa, tentokrát vyz B týmu. Je to vzkaz soupeřům, že to na jaře bude Tempu pálit na všech frontách? Zaregistroval jsem to, áčko dalo minulý týden přes deset gólů a teď i my. Oba týmy jdeme za postupem a musíme pokračovat v podobných výkonech, aby se nám to povedlo.

Nebudete si Jardu trochu dobírat, že dal jenom tři góly?

Nebudu. Hraje vyšší soutěž, kde je složitější vstřelit hattrick a v podstatě se na Tempu ani moc nepotkáme. Na podzim jsme hráli společně jen v jediném utkání proti MSM.

Na Tempu trénujete ročník 2012. Nebyl se na vás podívat někdo z vašich mladých svěřenců? Určitě je to nejlepší příklad, dát před nimi šest gólů.

Jednoho z kluků z týmu jsem na Tempu po utkání potkal. Byl se na nás podívat s tátou. Na domácích utkáních občas některé klukyz týmu vídám, určitě pak mám o něco vyšší motivaci. Když po nich chci určité nasazení ve hře, tak ho musím být také sám schopný. Jinak by mě asi nebrali moc vážně.

Jdeme tvrdě za postupem. Chci vyhrát i pohár, hlásí kanonýr Tempa Klouček

Radim PfeiferZdroj: FC TempoDal jste jich někdy v jednom zápase víc?

Určitě ne. (směje se) Před půl rokem jsem dal hattrickv přáteláku s Kunraticemi a na podzim v soutěži proti Meteoru. Jinak jsem rád, když se mi podaří v zápase dát alespoň jeden.

Lipence jste porazili 11:2. Docela vysoký výsledek na to, že se utkal druhý tým tabulky s šestým. Jaký to byl zápas z vašeho pohledu?

Z mého pohledu byl soupeř nepříjemný i za stavu 5:1. Rozdílová byla naše obrana, protože soupeře do moc velkých šancí nepustila a když, tak za nimi byl skvěle chytající Ondra Filip z U19. My jsme to měli vepředu potom lehčí, protože soupeř neměl kompaktní obranu a byly tam velké mezery. I přes několik ofsajdů se nám z těchto situací podařilo dát hodně gólů.

Áčko Tempa je v tabulce1. A třídy na vedoucí příčce tabulky a chce postoupit. Vy jste druzí. Máte podobné plány?

Máme stejný plán. Letos chceme v mužích slavit dva postupy.

KANONÝR DENÍKU: Zahálka si váží každého gólu, došlo i na řeč o Krmenčíkovi

Jak vidíte jako soupeř vedoucí tým MSM? Jsou před vámi o pět bodů a mají o zápas méně…

Těžko říct, jak to teď bude s jejich zápasy. Je to hodně nepříjemná situace. Každopádně je to nejlepší tým v soutěži. Kluci ve věku od 18 do 21 let, kteří jsou fyzicky velmi dobře vybavení, trénují minimálně čtyřikrát v týdnu a mají individuální ambice hrát profesionální soutěže. Neporazitelní ale nejsou. Týmovým výkonem jsme je v posledním utkání podzimu porazili o gól.

Vy sám máte na kontě po tomto víkendu 18 gólů. Lákalo by vás být nejlepším střelcem soutěže?

Ještě před tímto zápasem by mě to ani nenapadlo, ale teď bych se o tuto metu chtěl rozhodně pokusit. Je to také velká zásluha mých spoluhráčů, kteří mi většinu gólů připravují. Tentokrát jsem dostal alespoň čtyři jako na podnose. Hlavně Jirka Žalud dával v druhém poločase super míče přímo před odkrytou bránu.