Strahov /ROZHOVOR/ - „Samozřejmě jsme nespokojení. Na jaře se musíme zlepšit,“ uvědomuje si Pavel Mareš, nejzkušenější muž z výběru trenéra Svobody.

Pavel Mareš | Foto: GetPhoto/Martin Salajka

Jako nováček druholigové scény měla juniorka pražské Sparty dobrý vstup do nové sezony. Jenže konec podzimní části byl pro letenský tým, podobně jako u „áčka,“ spíše černým snem.

Předposlední místo v druholigové tabulce se asi nedá považovat za uspokojivý podzimní výsledek…

Samozřejmě. Není to úspěch. Jsme nespokojení. Na jaře se musíme výrazně zlepšit, abychom dokázali druhou ligu na Spartě udržet.

Myslíte si, že juniorka letenského klubu může okupovat vyšší patra?

Určitě. Začátek sezony nebyl z naší strany špatný. Vyhráli jsme venku, ale časem se ukázalo, že druhá liga není sranda. Mladí kluci v našem týmu se učí za pochodu a zatím se nezvládli zapracovat. Nebyli zvyklí hrát pod tlakem a o záchranu.

Prozradíte hlavní důvody neuspokojivých výsledků ke konci podzimní části sezony?

Těžko říct. Tým je mladý. Nejde hrát průměrný fotbal. Musíme odvádět kvalitní výkony, protože nastupujeme proti profesionálním týmům. Nejsou to kluci, co chodí každý den do práce. Měli bychom ukázat, že taky patříme mezi profesionály.

Mohlo mít vliv na pět porážek v řadě i psychické rozpoložení A týmu, který se také trápí?

Na to je těžké odpovědět. Všichni jsme profesionálové a měli bychom se podle toho chovat a hrát. Každý si musí sáhnout do svého svědomí a říct si, jestli hrál na maximum.

Cíl pro jaro je tedy jasný - záchrana…

Samozřejmě. Naděje, že druhou ligu udržíme, je vždy. Když se vyhraje pár zápasů, tak věřím, že se to podaří.

A jak to vypadá s vaší budoucností ve Spartě?

Je nejasná. V létě mi končí smlouva a dál? Tomu nechávám volný průběh. Vyvíjím aktivity, abych si mohl život ještě naplánovat. Může se stát, že zůstanu v českém fotbale, v cizině, ale také můžu skončit.

