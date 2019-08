/ROZHOVOR/ Poprvé v sezoně nastoupil do základní jedenáctky a trenérovi se odvděčil buldočí bojovností. Tedy přesně tím, co kapitána Slavie Milana Škodu zdobí. Gól sice nedal, ale svoji výškou a zarputilostí neustále zaměstnával stoperskou dvojici Kluže. "Nedařilo se nám podle představ být na balonu, ale gól nás pak uklidnil," řekl rozesmátý mezi novináři.

Milane, jaké byly bezprostřední pocity na konci zápasu?

Radost po zápase byla obrovská, ale na jeho začátku to vůbec nebylo jednoduché. Byla tam jistá nervozita, rychle jsme se zbavovali balonů. Když nám to ale nešlo, stali jsme se na hřišti válečníky. Zvládli jsme to především silou vůle. Makali jsme do posledních sil.