Trenér Kosova Bernard Challandes řekl, že Češi budou na mistrovství velmi dobří. Souhlasíte?

O tom jsem ještě nepřemýšlel. Ovšem je fakt, že někteří hráči se uzdraví. Proti Kosovu nám chyběl Schick, Suchý, Dočkal. Až se vrátí, opravdu budeme ještě silnější a na samotném turnaji konkurenceschopní.

Ukázal tým právě proti Kosovu kvalitu? Zápas musel otáčet…

Asi ano. Bylo to kdo s koho. Zápas roku. Jsem rád, že jsme dokázali vývoj otočit na svou stranu. Ukázal se charakter týmu. Nebylo to pro hráče jednoduché, začátek jsme přitom měli velmi dobrý, ale vyznělo to do ztracena. Pak se dostavila nervozita. Ale inkasovaný gól paradoxně odstartoval náš tlak. Hráči zaslouží obdiv a poděkování.

Skoro to vypadá, že potřebujete prohrávat. Bylo to tak aspoň v posledních třech utkáních.

Asi bychom nechtěli dostávat první góly a pak to dohánět. Ne vždy se to totiž podaří, třeba s Irskem se to nepovedlo. Skupina byla těžká, udělali jsme kus práce, hráči získávají jistotu, větší souhru. Z toho pramení obraty.

Není to sladší oslavit postup po takovém obratu v posledních dvaceti minutách?

Souhlasím, kdybychom vyhráli 3:0, asi by radost nebyla taková. Chvílemi to vypadalo, že budeme muset zvládnout nedělní zápas v Bulharsku a bůhví, jak by to dopadlo. Nakonec jsme vyhráli. Diváci byli napnutí, my byli napnutí, nedali jsme šance, trefovali břevna, nakonec tam dva góly padly a lidi byli spokojení. Hlavně bych chtěl pochválit hráče, odvedli kus práce a postup si zasloužili.

K obratu opět přispěl útočník Zdeněk Ondrášek, který přišel na hřiště jako střídající. Proč před ním dostal v základní sestavě přednost Michael Krmenčík?

Rozhodovali jsme se mezi nimi, nakonec nám vyšel Krmenčík, který měl herní zatížení a v klubu dával góly. Ondrášek tři neděle jen trénoval. Krmi pracoval, snažil se, chyběl tomu gól. Příchod Zdeňka nám ale velmi prospěl, dodal mužstvu živelnost, svůj typický naturel.

Co kvalifikaci rozhodlo v český prospěch?

Facka na začátku, když jsme dostali pět branek v Angli. A také stoprocentní bilance v domácích zápasech.

Vyhrál jste tituly s Libercem i Slavií. Je postup na EURO výš?

Všeho si cením vysoko, postup na EURO je hodně prestižní, nicméně tituly také nebyly k zahození.

ČR - Kosovo 2:1 (0:0)

Branky: 71. Král, 79. Čelůstka - 50. Nuhiu. Rozhodčí: Rocchi - Meli, Carbone (všichni It.). ŽK: Bořil, Souček - Rashkaj, Aliti, Nuhiu, Zhegrova. Diváci: 10.986.

ČR: Vaclík - Coufal, Čelůstka, Brabec, Bořil - Král, Souček - Masopust (76. Ševčík), Darida, Jankto (90. Kadeřábek) - Krmenčík (61. Ondrášek). Trenér: Šilhavý.

Kosovo: Muric - Vojvoda, Rrahmani, Aliti, Kololli - Rashkaj (46. Halimi), V. Berisha - Hadergjonaj (77. Zhegrova), Celina (85. Rashani), Rashica - Nuhiu. Trenér: Challandes.