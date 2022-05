Myslím, že jednou jich bylo ještě více, jedenáct.

Dal jsi 10 gólů z 10 šancí nebo to číslo mohlo být dokonce ještě vyšší?

Mohlo být, ještě nějaké další šance jsem v zápase totiž měl.

Když jsi dal pátý gól, pak sedmý, přemýšlel jsi o tom, že bys dal i desátý nebo na to není na hřišti při zápase čas?

Během zápasu na to na hřišti čas není.

Jak dlouho fotbal hraješ?

Hraju ho tak šest sedm let, od začátku jsem v Cholupicích.

A jak se ti líbí v Cholupicích?

Líbí, je to tady super. Trenéři, spoluhráči, všechno.

Jaké jsou tvoje další plány, přání a cíle?

Chtěl bych se dostat do týmu Sparty.

A jak tento plán vypadá?

Trénuju se Spartou a čekám, jestli mě budou chtít.

Matyáš Patera s trofejemi.Zdroj: archiv klubuMá z toho táta radost? Není to náhodou slávista?

Odpovídá táta: Táta má velkou radost, jsme celá rodina sparťanů. Od dědečka, táty a teď i syn. Jedině Sparta!

Čeho bys chtěl ve fotbale jednou dosáhnout?

Chtěl bych jednou hrát za hlavní tým Sparty.

Komu fandíš z českých a zahraničních fotbalistů?

Ze zahraničních hráčů to bude Messi a z českých sparťan Adam Hložek.

Co říká trenér?

Lukáš Šebesta.Zdroj: archiv klubu"Matyáše mám od školičky, od jeho čtyř let, kdy ještě ani nemohl obléknout dres, protože takový malý jsme neměli. Ani teď ještě tolik nevyrostl, je menší, ale Maty má něco, co spousta kluků nemá. Chce vyhrávat, je šikovný po technické stráncei v zakončení, to se v tomto věku málokdy vidí. Je individuální, rád dává góly a je to tahoun týmu. Kluci ví, že je střelec a šance mu rádi připravují. A on se jim pak také odvděčí spoustou asistencí. Máme štěstí, že jsme parta, která je spolu několik let. Maty je zajímavý hráč. Doufám, že to jednou někam dotáhne, uslyšíme o něm a jednou třeba řekne moje jméno."

Lukáš Šebesta, hlavní trenér týmu