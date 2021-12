Rozhodně jsem spokojený s tím, co jsme předváděli. Určitě se naše hra zvedla díky příchodu dvou nových gólmanů Tomáše Bezstarostiho a Lukáše Víta. Oba umějí perfektně nohou, naše hra má najednou hlavu a patu, proto jsou výsledky takové, jaké jsou.

Tkví změna jen v příchodu nových gólmanů?

Díky trenérům Vencovi Socherovi a Mírovi Vostatkovi se v týmu objevili kvalitní a šikovní mladí hráči jako Jindra Novotný, Daniel Žížala, přinesli novou krev. Vrátil se Vernis (Miroslav Verner – pozn. red.) a najednou tam jsou hráči, kteří se chtějí přizpůsobit naší hře a makají. Dostáváme málo gólů, což je vizitka toho, že makáme jinak než sezony předtím.

Jediná ztráta přišla při prohře 3:4 na penalty s Korábem Praha. Mrzí vás, že to bylo zrovna s městským rivalem?

Prohráli jsme na penalty, což nás mrzí. Troufnu si říct, že jsme sedmdesát pět procent zápasu měli pod kontrolou a byli lepší, bohužel jsme nezvládli konec. Když se ovšem podívám na tabulku, je skvělé, že jsme první. Sice jsme podzimem projeli, ale tak snadné to nebylo. Dařilo se nám a výsledek po půlce sezony je super, chtěli bychom na to navázat ve zbytku sezony.

Příbramské vyrovnání Staropramen nahecovalo. Ten už je v čele tabulky

O vaší síle svědčí i poslední domácí utkání, v němž jste deklasovali Plzeň 14:0.

Měli jsme z ní respekt a šli jsme do utkání s pokorou. Zápas na jejím hřišti jsme sice zvládli docela jednoznačně 7:1, ale bylo to tím, že se nám hodně povedla první půle. Snažili jsme se k odvetě přistoupit s pokorou, že to nepůjde samo, povedly se nám rychlé góly a víceméně jsme si utkání užívali. Jsem rád, že v takovém zápase všichni hráli na sto procent a nedostali jsme gól, což je dobrá vizitka, protože je dostávat nechceme.

Co očekáváte od jarní části sezony?

Určitě chceme skončit na západě první, abychom měli co nejlepší výchozí pozici do čtvrtfinále. Ve vyřazovacích zápasech se může stát všechno, ale chceme být na bedně. Samozřejmě nejradši vyhrajeme, ale jakákoli medaile pro nás bude úspěch. Musíme zůstat nohama na zemi. Povedlo se nám nějakým způsobem výběr nakopnout, ale pořád víme, že síla Blanenska a Brna je velká. Uděláme vše proto, abychom se co nejlíp připravili na čtvrtfinálové zápasy. Skončíme na co nejlepším místě to půjde a uvidíme, co to přinese.

Staropramen od začátku mířil za výhrou, Plzeňané si dali i dva vlastence

Staropramen Praha ovšem v letošní sezoně vypadá jako zdatný konkurent pro brněnského obhájce titulu nebo Blanensko.

Doufejme, že do bojů výrazně promluvíme. Budeme rádi, když se Praha zase vrátí k úspěšným sezonám a uděláme pro to všechno, samozřejmě však respekt z těch týmů jde. Kluky znám, s některými z Blanenska jsem si teď zahrál v nároďáku a bude to těžké. Na druhou stranu Paděc s Kouďákem (Ondřej Paděra a Jan Koudelka – pozn. red.) říkali, že Olomouc taky má velice dobrý mančaft. Moravská část je fakt těžká a všechny zápasy ve vyřazovacích bojích budou náročné, záleží taky trochu na štěstí.

S blanenskými hráči jste se potkal při říjnovém Nations Cup v Maďarsku, kde reprezentační tým skončil až čtvrtý. Užil jste si přesto po dlouhé době akci s národním mužstvem?

Jasně, jsem vděčný za každou takovou akci, na které můžu být s národním týmem. Mrzí mě, že se odložilo mistrovství Evropy v Košicích. Doufám, že v červnu všechno klapne a situace šampionát dovolí. Nations Cup sice výsledkově nedopadl, na druhou stranu jsme byli deset vteřin od postupu do finále se Slováky. Byla to příležitost pro mladé kluky, aby si vyzkoušeli mezinárodní úroveň a zjistili, že je to možná dost velký rozdíl oproti Superlize. Týmy jsou silové a musí se hrát jinak.

Jak prožíváte vánoční svátky?

Naši mě vychovávali v tradičních Vánocích, takže nechybí kapřík a bramborový salát. Na sladké moc nejsem, ale mamka dělá moje oblíbené cukroví, které si dávám. Bude stromeček a pohádky, moje nejoblíbenější je s Čerty nejsou žerty, na kterou se koukám každý rok. Máme tradici, že druhý vánoční den chodíme k dědovi a babičce na kachničku. Zimní příprava bude dlouhá, takže bude čas kila shodit. (úsměv)