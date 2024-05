Výhra už byla potřeba, že?

Ano, byla určitě potřeba. Jsem fotbalista, který nerad prohrává, každou prohru nesu těžce.

Miroslav Horák, FK Admira PrahaZdroj: Deník/Michal KávaBylo hodně náročné postavit se k penaltě s vědomím, že to tam prostě musí padnout? Nebo jste to tak nebral?

Řekl bych, že to byla jedna z těch těžších penalt, protože jsem věděl , jak důležitý gól to může být, který může celou tu sérii zlomit.

Jaký pak byl samotný závěr zápasu s vedením 2:1 a nutností to udržet?

Závěr zápasu byl hodně napjatý a nepříjemný, musím pochválit celý tým, jak se s tím vypořádal. Létaly nám do vápna standardky a dlouhé auty, které nebylo jednoduché odvracet, ale naštěstí jsme to zvládli a dotáhli to do úspěšného konce.

Jak vám v kabině bylo, když jste prohrávali jeden zápas za druhým a najednou z toho byla série šesti porážek?

Nic příjemného to samozřejmě není. Musím říct, že nikdo nepanikařil a všichni jsme tvrdě trénovali a věřili, že to zlomíme a vrátíme se tam, kam patříme.

Je tam nějaká prohra, kterou berete za naprosto zbytečnou a měly z toho být nějaké body?

Určitě tam jsou zápasy, které jsme měli uhrát za tři body. Když to řeknu, tak to byly všechny kromě Plzně B, tam se nám to opravdu nepovedlo. Ale ty ostatní zápasy jsem kousal špatně.

