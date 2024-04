„Proti Slavii B to bylo něco jiného, byli lepší, hlavně ve druhém poločase, kdy jsme nehráli dobře. To byl ale jediný zápas, kdy jsme prohráli zaslouženě. S Táborskem a Domažlicemi jsme měli určitě na víc,“ míní.

Během zimní přestávky čekala jeho tým náročná práce. „Museli jsme zlepšit střílení gólů, dávali jsme jich málo. I když jsme hráli dobře, góly nebyly, což se pak odráželo v konečném výsledku. Druhou věcí, na kterou se musíme zaměřovat, je nevypínat hlavu, jak jsem říkal a nehrát jenom hodinu,“ přibližuje dva hlavní úkoly, které v Holešovicích přes zimu řešili.

Ve zmiňovaném domácím utkání s Hostouní se Maione trefil už ve druhé minutě a v následujících 88 na něj nikdo nedokázal navázat. Pro Vltavín šlo o první výhru po dlouhých dvanácti zápasech! Naposledy se hráči v zelených dresech radovali ze tří bodů na začátku září v šestém kole po výhře 3:0 v Králově Dvoře.

„Hodně se nám ulevilo, těch dvanáct zápasů bylo hodně. Hráli jsme výborný fotbal, jen škoda, že jsme nepřidali další góly. Mohli jsme klidně vyhrát dva tři nula. Všichni jsme ale makali na sto procent a zaslouženě vyhráli,“ vrací se o dva týdny zpět.

Posilněni důležitou výhru jel Vltavín o velikonočním víkendu k derby na Admiru. A vyhrál 2:1!

„Výhra s Hostouní nám dodala více síly. Věděli jsme, že to nebude jednoduchý zápas a byl to boj až do konce. Když domácí snížili na 2:1, bylo to pro nás na konci peklo. Stejně jako v minulém zápase jsme všichni makali a šli si pro tři body. Nejsme v tabulce nahoře jako minulé sezony, musíme takhle makat každou minutu každý zápas a nenechávat to jen tak,“ má jasno Maione.

Šest bodů z posledních dvou zápasů je pro partu z Holešovic skvělých, ale určitě je před nimi ještě spousta tvrdé práce. Bezpodmínečně nutné teď bude porazit doma poslední Králův Dvůr.

„Bude to jeden z klíčových zápasů a bude moc důležité vyhrát, ať si vytvoříme větší bodový rozdíl. Králův Dvůr je sice poslední, ale prakticky v každém zápase dá aspoň gól, nebude to nic jednoduchého. Také nechtějí spadnout do divize, historicky do třetí ligy patří a poslední roky byli v půlce nebo nahoře,“ povídá Maione.

„Čeká nás ale ještě hodně práce. Pak máme dva zápasy venku, České Budějovice B a Povltavská fotbalová akademie, tam se také musíme ukázat tak, že máme na to, zůstat ve třetí lize a musíme bodovat,“ má jasno.

