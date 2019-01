Praha – Opět do základní sestavy se dostal 33letý útočník Stanislav Vlček. Opět měl nejvíc šancí. Opět nedal…

Salvatore Bocchetti z Janova (vlevo) ve vzduchu odkopává míč z dosahu Stanislava Vlčka. | Foto: REUTERS/Petr Josek

„Mrzí mě to moc. Hlavně v první půli jsme je přehráli, nepředvedli skoro nic,“ říkal.

ČTĚTE VÍCE:Slavia proti Janovu bojovala, přesto nevyhrála

Jednou jste ale míč do sítě přece jen dostal.

Můj gól byl regulérní, žádný ofsajd nebyl. Ale pak jsem dvě šance nedal.

Jak se to přihodilo?

Zpracovával jsem míč a střela mi nesedla. Druhou jsem měl hodně na dlouhou nohu.

Mohli jste také víc střílet z dálky…

To nás trápí celý podzim, moc se k tomu nedostáváme. Ale šancí míváme dost, jenže nedáme nic.

Zklamali vás Italové?

Spíš my jsme jim toho moc nedovolili. Hlavně v obranné fázi zahráli kluci výborně. Přistupovali jsme nablízko, kromě jedné šance Crespa se do ničeho nedostali. Přitom ve Valencii dvakrát vedli. Čekali jsme, že budou lepší.

V Evropské lize jste nezklamali, přesto se předčasně loučíte.

V téhle soutěži to ani jinak nejde. Vždycky nás stojí hodně sil, ale to je normální. Celkově jsme tu, myslím, odehráli slušné zápasy. Nemáme se za co stydět. Ale tři body jsou málo.

Teď jich mohlo být pět. Rozhodčí neuznal ještě druhý gól po údajném faulu Hlouška…

Adam říkal, že faul nebyl, že se gólman srazil s vlastním hráčem. Asi jim malinko připískával. Ale na to se nechci vymlouvat. Měli jsme dát jeden gól a byl by pokoj. A hráli bychom ještě v Lille o postup.

Teď budete dva týdny čekat na zbytečný zápas…

Nedá se nic dělat. Dostali jsme do neděle volno. Ale je to nepříjemný. Trénovat tolik dní na jeden zápas o ničem.