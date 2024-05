Vypadá to tak, ale dost se to taky odvíjí od soupeřů, kdy jsme po sobě narazili na kvalitní týmy Domažlic a Slavie, které potvrdily své umístění v tabulce. Remíza s Táborskem nás mrzí, protože jsme měli na to zápas vyhrát a odvézt si tři body.

Upřímně ani nevím, v čem to vlastně bylo. Jedna z příčin může být poměrně hodně zdravotních problémů, které se u nás točí téměř u všech hráčů. Chyběla a podle mě stále ještě chybí větší kvalita a odvaha při zakončení ofenzivních akcí. Samozřejmě ale taky spousta zbytečně obdržených branek. Je to asi kombinace všeho.

Myslím, že ano. Potom, co na nás po většinu sezóny ležela deka a nedařilo se, tak je každá výhra důležitá jak z pohledu tabulky, tak i psychiky.

Vítězství bych považoval za zasloužené. Po většinu zápasu jsme diktovali hru a soupeře do žádných velkých šancí nepustili. Trochu mě mrzí, že nemáme více odvahy před vápnem a netlačíme se více do zakončení.

Jaký to byl zápas z vašeho pohledu?

Do konce sezony chybí sehrát ještě čtyři kola a nejbližší dva zápasy máte proti soupeřům v tabulce pod vámi. Berete je za ty naprosto klíčové?

Bereme to jako zápasy, které chceme a potřebujeme zvládnout, abychom měli klid a zároveň abychom do konce sezóny co nejvíce vylepšili postavení v tabulce.

Hodně jsme se posunuli v psychice, pochvaluje si trenér Žižkova Marek Nikl

Změnila se nějak ČFL oproti minulé sezoně? Překvapilo vás něco?

Oproti minulému ročníku mi to přijde dost podobné. Některým týmům se daří víc, některým míň.

Vy za sebou máte zápasy v nejvyšší soutěži, jaká je podle vás úroveň té třetí nejvyšší?

Já jsem třetí ligu poprvé zažil před několika lety, kdy jsme s Žižkovem postupovali do druhé ligy. Od té doby se velmi změnila, dříve to bylo výrazně náročnější hlavně po fyzické stránce. Dnes z důvodu přítomnosti B týmů se klade větší důraz na fotbal a rozvoj mladých hráčů. Tudíž mi přijde, že celkový tlak je o trochu menší, ale je to více o fotbale.

Ukázali jsme, co umíme, usmíval se po kanonádě s Vlašimí kanonýr Dukly Matějka

Jak se vám na Motorletu hraje? Jakou máte partu?

Na Motorletu teď budu završovat druhý rok. Jsou věci, asi jako všude, na kterých by chtělo trochu zapracovat. Ale celkově jsem spokojený. Motorlet mi umožňuje se naplno věnovat mé práci, za což jsem vděčný. Myslím, že partu máme dobrou, což bylo vidět v zejména v posledních zápasech, které jsme potřebovali zvládnout.

A teď to jen dotáhnout do úspěšného finiše…

Díky, budeme se snažit sezonu dotáhnout co nejúspěšněji a skončit na nějakém důstojném místě v tabulce.

