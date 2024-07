Nejprve se 21. července odehraje osmička zápasů prvního předkola MOL Cupu 2024/2025. Do něj zasahují pouze týmy z východní části republiky, týmy ze všech koutů země se pak zapojí do druhého předkola. To je na programu 28. července a 3. srpna, hned 80 týmů bylo nalosováno do 40 dvojic.

To už se týká i pražských týmů, do druhého předkola zasáhnou dva z nich a oba na domácím trávníku 3. srpna od 17 hodin.

Přední Kopanina přivítá Milín. Půjde o souboj vítěze pražského přeboru a středočeského přeboru, zároveň tedy čerstvých účastníků divize. Nejvíce bodů, velký odstup na druhého, nejproduktivnější útok a nejneprostupnější obrana. Těmito atributy se mohou za uplynulý přeborový ročník pyšnit oba soupeři.

Role favorita by se mírněji mohla naklonit spíše na stranu Milína, který je nabitý někdejšími hvězdami nejvyšší soutěže. V brance chytá Marek Štěch, obranu diriguje Ondřej Mazuch a v útoku řádí Václav Kadlec.

close info Zdroj: PFS zoom_in Tým FC Přední Kopanina, vítěz pražského přeboru i Teskahor Cupu. "Vyhráli jsme pošesté přebor a počtvrté pražský pohár. Žádný jiný klub v Praze s takovou bilancí není. Myslím, že za posledních čtyřicet let jsme udělali dost dobré práce a Kopanina byla hodně vidět," ohlíží se za povedenou sezonou šéf klubu z Přední Kopaniny Tomáš Cigánek.

"Náročná byla zejména proto, že jsme si na sebe udělali sami tlak, že chceme vyhrát. Realizační tým v čele s Danem Vottem však udělal skvělou práci. Podařilo se sestavit zajímavé mužstvo, šikovné mládí a okolo nich matadoři s dobrým charakterem. Sedlo si to, hráči akceptovali náročný tréninkový proces a byli odměněni. Na jaře jsme byli jinde než soupeři," těší ho.

Dalším pražským celkem, který do druhého předkola zasáhne, je Meteor. Ten na svém libeňském trávníku přivítá tým FK Neratovice - Byškovice. V tomto souboji půjde o soupeře, kteří za sebou mají povedenou sezonu v divizní skupině B. Pražané obsadili pátou příčku, Neratovičtí skončili třetí za favority sezony z Chomutova a Kladna.

close info Zdroj: Deník/Michal Káva zoom_in Divize B: Meteor - Slaný. "Fotbalově jsme spokojení, a to i s hrou. Samozřejmě vnímám, že vždycky je co zlepšovat. A taky se nám nepovedl konec sezony, kdy jsme prohráli čtyři z pěti utkání. A poslední zápas jsme zkazili úplně, protože jsme dostali pět branek. To nám samozřejmě pokazilo dojem. Ale celkově máme 48 bodů, to je dobré," komentuje nedávno skončenou sezonu kouč Meteoru Jiří Fíček.

"Z devadesáti procent zůstane náš kádr stejný. V přípravě dostanou šanci tři dorostenci na zkoušku. Naopak Zelenka je na zkoušce v druholigové Opavě. Tak uvidíme, jak to dopadne. Jestli se pak udělá jedna posila, možné to je. Vlastně ještě jednu novinku máme. Mám obrovskou radost, že se do přípravy po dlouhé době vrací útočník Krůta. Má za sebou operace křížového vazu. Je mi jasné, že po té pauze se do toho nedostane za měsíc. Ale byl to náš klíčový hráč a jsme rádi, že je zpátky," dodává Fíček.