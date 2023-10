Fotbalový MOL Cup zná po pátečním losu svůj další jízdní řád a své osmifinálové soupeře znají i týmy ze středních Čech a Prahy. Vítěz duelu Kolín – Bohemians přivítá doma pražskou Spartu, Velvary se střetnou s Opavou, Dukla Praha vyzve Vyškov, Mladá Boleslav zavítá do Liberce a Slavii čeká výjezd na nový královéhradecký stadion. V případě výhry se může do dalšího kola probojovat i žižkovská Viktoria, kterou ale nejprve čeká souboj s prvoligovou Olomoucí.

Mol Cup a překvapení: Velvary (v modrém) porazily po penaltách Pardubice a jsou mezi šestnácti nejlepšími týmy soutěže. | Foto: FK Pardubice/ Radek Klier

Šlágrem pohárového osmifinále by mohl být zápas pražské Sparty. Ta už ví, že bude hrát na půdě soupeře, teď už jde jen o to, zda zamíří do vršovického Ďolíčku, nebo do Kolína.

„Bohemians před sebou ještě mají zápas, ale pokud postoupí, pražské derby bude velmi atraktivní,“ říká nejlepší střelec v historii české reprezentace Jan Koller, který se postaral o los osmifinále.

„Jednoznačně chceme postoupit. Náš program je nabitý, ale ke každému zápasu musíme přistoupit naplno. Kdybychom postoupili, tak pro nás los přívětivý nebyl. Bude to pikantní, pokud budeme hrát v řádném termínu, budeme mít dva zápasy se Spartou v jednom týdnu,“ vyhlašuje ředitel Bohemians Darek Jakubowicz.

Fotbal volal po exemplárním trestu, Sparta unikla. Kdy se má zavřít stadion?

Zajímavé příběhy ale napíší i další duely. Velvary, které jako zástupce třetí nejvyšší soutěže naposledy vyřadily prvoligové Pardubice, doma přivítají druholigovou Opavu. „V téhle fázi se můžeme dočkat velkých překvapení. Velvary hrají doma, mají Opavu a klidně můžou postoupit do další fáze,“ myslí si Koller.

Souboje dvou týmů ze stejné soutěže pak nabídne duel mezi Duklou Praha a Vyškovem, který se bude hrát v hlavním městě, i bitvy mezi Libercem a Mladou Boleslaví a mezi Hradcem Králové a Slavií Praha. „Zápas Hradec Králové – Slavia na novém stadionu bude také zajímavý. Také tam očekává velkou návštěvu,“ prohlašuje někdejší vynikající útočník Koller.

Z pražských týmů může do osmifinále ještě proklouznout Viktoria Žižkov, kterou čeká souboj s prvoligovou Olomoucí. Vítězný tým z tohoto duelu pak vyzve vítěze souboje Mariánské Lázně – Plzeň.

Sešívaná kanonáda. Tiraspolský Šerif dostal v Edenu šest gólů

Ve zbylých soubojích uvidí fanoušci vítěze duelu České Budějovice – Chrudim proti Jablonci a Baník Ostrava proti jednomu z dvojice Uničov – Zlín.

Poslední podzimní kolo MOL Cupu má řádný hrací termín naplánovaný na 1. listopadu. Konkrétní hrací časy zveřejní Fotbalová asociace České republiky v následujících dnech.

Osmifinále MOL Cupu



SK Sparta Kolín / Bohemians Praha 1905 – AC Sparta Praha

FK Viktoria Žižkov / SK Sigma Olomouc – FC Viktoria Mariánské Lázně / FC Viktoria Plzeň

FC Slovan Velvary – Slezský fotbalový club Opava

SK Dynamo České Budějovice / MFK Chrudim – FK Jablonec

FK Dukla Praha – MFK Vyškov

FC Slovan Liberec – FK Mladá Boleslav

FC Hradec Králové – SK Slavia Praha

FC Baník Ostrava – SK Uničov / FC Zlín