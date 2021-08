Podle očekávání nezaváhali účastníci FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, druhé nejvyšší soutěže. Dukla vyhrála na hřišti divizních Kosmonos 3:1 a Žižkov uspěl u týmu ze středočeského přeboru z Komárova. Favorit sice inkasoval jako první, ale pak se rozstřílel a zvítězil 8:1.

Dál jde i dvojice třetiligových týmů. Vltavín si poradil s divizním Českým Brodem 4:1 a Vyšehrad postoupil bez boje přes Srbice. Parta z krajského přeboru Ústecka se totiž z letošního pohárových bojů na poslední chvíli odhlásila.

Dlouho to vypadalo, že zápas Admiry s Příbramí půjde do prodloužení za bezbrankového stavu, ale dvě minuty před koncem poslal ještě v minulé sezoně prvoligový tým do druhého kola MOL Cupu z penalty Pilík.

Výsledky pražských týmů

Aritma - Povltavská FA 0:1 (81. Štěpánek)

Meteor - Sokolov 2:3 (60. Kostka, 86. Jiřík - 8. Fišer, 39. Krlička, 52. Řezáč)

Admira - Příbram 0:1 (88. Pilík z penalty)

Kosmonosy - Dukla 1:3 (11. Horák z penalty - 30. Kovernikov, 42. Pázler z penalty, 90. Varačka)

Komárov - Žižkov 1:8 (23. Mojdl - 34. 61. a 77. Fawzy, 47. a 52. Muleme, 64. a 80. Zeman, 83. Štěpánek)

Český Brod - Vltavín 1:4 (47. Podzimek - 11. z penalty a 44. Pejša, 27. Šípek z penalty, 67. Krombholz)

Srbice - Vyšehrad nehráno (Srbice se odhlásily z poháru, postupuje Vyšehrad)

Kompletní výsledky zde