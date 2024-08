První zápasy už za sebou má Přední Kopanina s Meteorem, oba týmy zasáhly do předkola. Zatímco prvně jmenovaný celek nešťastně vypadl v souboji vítězů pražského a středočeského přeboru s Milínem, Meteor do hlavní pohárové fáze postoupil a úterní los mu na domácí hřiště poslal zajímavého soupeře, Ústí nad Labem.

Doma si zahraje také Aritma, která přivítá Hostouň. Další čtyři kluby pak vycestují za svými soupeři - Žižkov do Dobrovic, Admira do Českého Brodu, Motorlet do Velvar a FK Loko Praha (dříve Loko Vltavín) se vydá do Králova Dvora.

Úředním termínem pro první kolo MOL Cupu je středa 21. srpna.