"Pohárové zápasy jsou pro nás zpestřením. Hraje se to na jeden zápas, kdo s koho. Podařilo se nám skolit soupeře ze třetí ligy, i když jsme šli do zápasu s kombinovanou sestavou s hráči širšího kádru A mužstva a s hráči B mužstva," říká kouč Aritmy Ladislav Prošek.

Jak se blížil konec zápasu, všichni aktéři i fanoušci už se začali smiřovat s tím, že o postupujícím rozhodnou penalty. To se ale nelíbilo domácímu Musilovi. "Vyráželi jsme do solidních brejků a jeden jsme v nastavení dotáhli. Vojta po pěkné akci a krásném zakončení na zadní tyč rozhodl," usmíval se kouč Aritmy.

Na jedné straně radost, na druhé smutek. "Obrovské zklamání. Udělali jsme neskutečné individuální chyby, které posadily soupeře do sedla. Do zápasu jsme šli špatně mentálně nastavení. Že to bude bolet a že to bude tvrdé, to jsme dobře věděli. Přesto nás to zaskočilo a mnoha lidem okolo klubu a hostouňského fotbalu teď patří naše omluva. Domácím pak gratulace, vsadili na entuziasmus a vyplatil se jim," řekl k utkání hostouňský kouč Dominik Rodinger.

Tým od Divoké Šárky si tak zahraje druhé kolo soutěže a rád by se poměřil s kvalitním protivníkem. "Proto se MOL Cup hraje, abychom mohli přivítat nějakého zvučného soupeře z vyšší soutěže. Třeba se nám to povede a ne jako minulý rok, kdy jsme jako jediní postoupivší z divize jeli na třetiligové Domažlice," dodal Ladislav Prošek.

Aritma Praha – Sokol Hostouň 3:2 (2:1)

Branky: 6. Šalanský, 39. Janda, 90. Musil – 42. a 62. Etemike (druhá z penalty). Rozhodčí: Severýn - Polena, Zima. Žluté karty: Lőffler, Pavlovský, Novotný - De Sigueira, Hucek, Okonji. Diváků: 365.