"Nesmíme je podcenit, vyhráli v Jablonci. Viděl jsem je v některých zápasech, třeba s béčkem Olomouce, který odehráli skvěle. Je tam Tonda Kinský, takže je hodně sledujeme. Mají svou kvalitu. Jsme rádi, že hrajeme doma, protože se hraje už ve středu. Je možné, že dostanou šanci i méně vytížení hráči. Je to čtvrtfinále o jednom zápase," upozorňuje kouč Slavie.

Na elitního soupeře se parta z jižní Moravy hodně těší. "Určitě to bude pro nás svátek. Není tajemstvím, že jsme si přáli zvučeného soupeře. Sice se nám nesplnilo, abychom přivezli takového soupeře našim fanouškům, ale i tak se těšíme," pochvaluje si Martin Chalupecký, jednatel vyškovského klubu.

Rozjetá Sparta se pokusí navázat na skvělou ligovou formu v poháru pod Ještědem v Liberci. "Obecně jsme teď na dobré vlně, z čehož mám radost. Mou prací a prací celého realizačního týmu je udržet disciplínu, pokračovat v nastavené cestě a dobře se na Liberec připravit," říká Brian Priske, trenér sparťanů.

Fotbalisté Bohemians měli skvělý vstup do roku 2023, vyhráli první dva ligové zápasy. Pak ale přišly dvě prohry a o víkendu domácí remíza s Brnem. "Za každou cenu jsme chtěli Brno porazit, což se bohužel nepodařilo. Je to obrovská škoda. Teď musíme makat dál, zkusit postoupit v poháru a zabodovat v dalším ligovém zápase," nepřipouští si žádný tlak záložník vršovických klokanů Michal Beran.

Jestli si někdo ze čtvrtfinálových týmů stěžuje na los, může za to nejlepší střelec v historii české reprezentace Jan Koller. Ten je totiž ambasadorem MOL Cupu a jednotlivé soupeře z osudí lovil. "Těším se na zápas Sparty v Liberci, protože věřím, že tam přijde hodně lidí a bude to velmi dobrý zápas. Jako fanda Bohemky se těším také na jejich zápas a věřím, že se Bohemians dostane do semifinále," říká.

Zdroj: MOL Cup