Pražská „S“ si přenesla rozpoložení z ligy i do poháru. Slávisté totiž na žižkovském stadionu deklasovali Vyšehrad 8:0. Rozhodnuto bylo už do poločasu, kdy platil stav 5:0 a Milan Škoda měl na svém kontě čtyři přesné zásahy.

Slávistický kapitán prožil výjimečný den. Nejen kvůli nevšednímu střeleckému počinu, ale před zápasem se mu rodina rozrostla o druhého syna. „Je to všechno úžasné, ale samozřejmě to nejúžasnější je, že se mi narodil syn. Byl to opravdu krásný pocit, moc si to všechno užívám,“ rozplýval se po utkání.

Vyroste z druhorozeného Škody juniora fotbalový kanonýr? Možná. Hvězdy jsou nakloněny, narodil se totiž v den nedožitých 106. narozenin legendárního fotbalisty Josefa Bicana. „Měli jsme termín 22. září, ale trenér Řehák mi prorokoval, že to určitě bude až tento den,“ smál se Škoda.

A Sparta? Tam se nesmál nikdo…

Až gól Martina Haška pět minut před koncem rozhodl o tom, že favorit uspěje na hřišti Jihlavy 2:1.

Trenér Václav Jílek postavil silnou sestavu, ovšem i druholigový soupeř se dostával do šancí a nechybělo mnoho, aby se z postupu radoval on. „Měli jsme cíl postoupit. Víme, že to nebylo ideální, ale nakonec jsme jejl splnili. Byť říkám, že herně to drhlo,“ ulevil si po utkání Jílek.

Jediným účastníkem nejvyšší soutěže, který včera nedokázal postoupit, byl tým Karviné. Tomu vystavil pohárovou stopku Žižkov. Pražané jsou tak prvními, komu se v nové sezoně MOL Cupu podařilo ukořistit prvoligový skalp.

Příznivý los měla Dukla. Zástupce druhé nejvyšší soutěže totiž jel na trávník účastníka ČFL, do Domažlic, kde uspěl 3:1 a také se může těšit na pohárové osmifinále.

Pátý pražský tým v MOL Cupu, Bohemians, se zapojí příští týden v úterý, kdy nastoupí v Chlumci.