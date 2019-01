Praha - V kuriózní, ale ne moc záviděníhodné situaci se ocitli koncem sezony fotbalisté Motorletu Praha. Přesněji řečeno oba jejich týmy dospělých.

A-mužstvo je totiž ohroženo sestupem z divize a pokud by se opravdu černý scénář naplnil, muselo by se povinně poroučet i B-mužstvo z pražského přeboru. Před víkendovým vyvrcholením nejvyšší metropolitní soutěže je přitom Motorlet B na 12. místě tabulky.

„Zaplaťpánbůh, že to alespoň máme ve vlastních rukou. Bude to nesmírně těžké, pokud ale ve zbývajících dvou kolech dvakrát vyhrajeme, zachráníme se. Je jen na nás, zda tuhle šanci využijeme nebo ne,“ má už předem spočítáno trenér divizního áčka Motorletu Luděk Kokoška.

Jeho tým dnes od 17 hodin přivítá doma Jiskru Třeboň. Velmi dobrý návod, jak si poradit s tímto soupeřem, dali Kokoškovi a spol. fotbalisté Admiry. Před týdnem vyhráli v kraji rybníků 5:2, když všech pět gólů nasázeli do třeboňské sítě už do poločasu. Jenomže Motorlet na podzim prohrál v Třeboni 0:3.

Za týden pak ohrožený pražský tým nastoupí k derniéře v Horažďovicích. Ty mají sice ještě v tuto chvíli naději na záchranu, ale mizivou.

„Byla by moc velká škoda, aby Motorlet spadnul do přeboru a potažmo i naše béčko do I. A třídy. Už jenom kvůli té skvělé mládežnické základně, vždyť žáci hrají nejvyšší českou soutěž a dorostenci druhou nejvyšší,“ připomněl Kokoška, který je sám odchovancem Dukly, v nejvyšší soutěži se však svými výkony staral hlavně o slávu chebského fotbalu v modrém dresu Rudé Hvězdy a Unionu. Podle jeho názoru by Motorletu, který má dvě desítky (!) mládežnických družstev, spíš slušela účast v divizi.

Vedoucí mužstva František Reichl pamatuje ještě daleko slavnější časy, v roce 1963 se coby mladý záložník přičinil o historický postup Motorletu do I. ligy. A ještě o dvacet let později si klub zahrál ve II. lize. A Reichl stál na trenérské lavičce.

„Chybějí nám teď v mužstvu zkušenější hráči. A také klasický organizátor hry. Máme nejmladší tým v soutěži. Pouze Sparta B, která s námi hrála v přípravě, nastoupila s mladšími borci, a to ještě proto, že musela na zápas nominovat i dorostence,“ řekl Reichl.