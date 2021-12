Zmínil zejména dva mladíky, Samka s Horským. Druhý jmenovaný hráč odpověděl na nečekaný úder zlínského Tkáče rychlým vyrovnáním. Šlo o jeho první gól za áčko Slavie."Doufám, že by mi to mohlo otevřít cestu do přípravy s áčkem. Chtěl bych se určitě udržet a odehrát co nejvíc zápasů," přeje si osmnáctiletý útočník.

Ještě na začátku týdne ani netušil, že se do sestavy dostane. "Dozvěděl jsem se to na poslední chvíli, v pondělí večer jsem už byl balený, že poletím s devatenáctkou na turnaj do Španělska, kde se hraje proti Midtjyllandu. Nakonec mi ale volal pan trenér Trpišovský, že budu v nominaci na zápas se Zlínem. V úterý jsem pak byl na tréninku v základu, tak jsem s tím už nějak počítal, že bych proti Zlínu mohl nastoupit od začátku. Nakonec se to povedlo, jsem šťastný, že i takhle gólově," těší mladého útočníka.

"Hrál fakt výborně, dal první gól, takže posíláme gratulaci a poděkování do akademie, protože zase vyprodukovali hráče, který může hrát s A týmem a nehraje tu druhé housle," chválil Köstl.

Posedmé výhra s nulou. Slávisté udolali bojovnou Boleslav

Vítěznou trefu zápasu si připsal krátce po změně stran Madsen, definitivní podobu výsledku pak dal v samém závěru z penalty Olayinka.

Tečku za rokem 2021 udělají slávisté v ligovém zápase o víkendu v Ostravě.

"Nabereme všechny síly, které nám zbývají, máme jich ještě dost, abychom uspěli. Je to prestižní zápas sám o sobě i v rámci celé republiky a postavení v tabulce. Baník po menším období, kdy se mu nedařilo, najel opět na vlnu a bude to asi zápas se vším všudy. Tedy kromě diváků, bohužel. Nás to taky mrzí, protože každý rád hraje v dobré atmosféře a na Baníku je, stejně jako v Edenu, vždycky fantastická atmosféra," dodal Köstl.

Slavia - Zlín 3:1 (1:1)

Branky: 9. Horský, 53. Madsen, 90. Olayinka z penalty - 2. Tkáč. Rozhodčí: Petřík - Vodrážka, Novák. ŽK: Reiter, Tkáč, Hlinka, Conde, Šiška (všichni Zlín).

Slavia: Mandous – Ekpai, Ousou, Kačaraba, Oscar – Traoré (64. Holeš), Madsen (87. Olayinka) – Horský, Samek (69. Stanciu), Plavšić (64. Kuchta) – Lingr (69. Lingr).

Zlín: Šiška – Fillo (64. Nečas), Simerský, Vraštil, Procházka – Fantiš (83. Kolář), Tkáč (75. Hellebrand), Conde, Hlinka, Reiter (64. Hrdlička) – Poznar (75. Bobčík).