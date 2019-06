Mládežnický turnaj za odměnu. Soccer Cup potěšil rekordní účastí i hvězdami

Ročník číslo 5, 72 týmů v šesti věkových kategoriích od 8 do 13 let, 188 zápasů, přes 700 hráčů. Oblíbený a vyhledávaný ING Bohemia Soccer Cup mladých fotbalistů opět vyrostl do krásy.

Letošní ročník se odehrál o uplynulé žhavé sobotě poprvé v mládežnickém centru AC Sparta Praha na Strahově. „Podařilo se nám zvýšit prestiž akce. Měli jsme více týmů, větší kvalitu, lepší zázemí. Přitom se pořád držíme našeho sloganu Turnaj za odměnu. Týmy už končí sezonu, výsledky nejsou to hlavní, děti si užijí fotbalu a bohatého doprovodného programu,“ říká šéf pořadatelského týmu Jan Plachý z agentury eventime. Vždyť kde jinde si zahrají třeba Roztoky u Prahy se slavnou Spartou. Navíc si děti mohly popovídat s patrony akce Jiřím Novotným, rekordmanem v počtu titulů se Spartou, i dalším bývalým reprezentantem Milanem Fukalem, kteří měli na akci svou autogramiádu. Fotbám má zůstat zábavou Doprovodný program byl v režii generálního partnera ING Bank, který doplnil bohatou sportovní nabídku svým zaměřením na finanční vzdělávání dětí zábavnou formou. Dále si všichni mohli zkusit například fotbalšipky, beachsoccer nebo sledovat umění Daniela Pražáka, několikanásobného mistra ČR ve freestyle fotbalu. Prostě bavit se (s) fotbalem. Ohlédnutí za fotbalovou sezonou v Praze. Kdo byl nejlepší? Přečíst článek › „Moc se mi tady líbilo. Ani jsem nečekal, že to bude takhle veliký turnaj, to za nás tolik nebývalo,“ usmíval se Milan Fukal. „Ať je takových turnajů ještě víc, protože v tomhle věku dětí by měl fotbal zůstat pořád hlavně zábavou, jedině tak se mu podaří zůstat vyhledávaným sportem,“ dodal Jiří Novotný, jehož Fotbalová akademie z Vestce u Prahy vyhrála nejmladší kategorii U8. Na Mikuláše na Chodově I náročné horké počasí pořadatelé zvládli, kbelíky i hadice byly v plné permanenci. Hráči neměli dlouhé prostoje, jednotlivé kategorie se odehrály v kratších blocích po sobě. Potěšil i další statistický údaj: žádné zranění ani zásah záchranky. Pitný režim pomohlo zajistit i na 1600 lahví vody. „Pokračujeme dál a chystáme Mikulášskou verzi turnaje,“ slibují pořadatelé. Odehraje se v hale Jedenáctka v Praze na Chodově 30. listopadu a 1. prosince 2019, kdy se utká se celkem 32 týmů v kategoriích U10-U13. Vítězové ING Bohemia Soccer Cup 2019 letní turnaj:

U8 – Fotbalová akademie Jiřího Novotného, U9 - Football Talent Academy, U10 a U11 – AC Sparta Praha, U12 - FK Neratovice-Byškovice, U13 – FK Admira Praha.

Autor: Redakce