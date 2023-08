Přestože Superliga malého fotbalu má v době letních prázdnin přestávku, funkcionáři klubů nezaháleli a snažili se o posílení svých sestav. Patrně nejzajímavější přestup se udál na trase Pardubice – Praha. Mužstvo Hanspaulky posílil Jan Rosůlek, dosavadní kapitán PAMAKO (Pardubická malá kopaná).

Mistr světa Jan Rosůlek mění Pardubice za dres pražské Hanspaulky. | Foto: David Haan

Mistr světa z Tuniska 2017 a evropský šampion do 21 let z Prahy 2016 představuje výraznou superligovou osobnost. „Chci konečně udělat nějaký úspěch. Rok co rok jsem na to čekal v Pardubicích, ale nehráli jsme o něj, takže mi došla trpělivost. Do Hanspaulky jdu rád,“ objasnil obránce Rosůlek.

Pardubice v minulé sezoně skončily na posledním šestém místě východní skupiny Superligy malého fotbalu dokonce s jedním minusovým bodem po kontumaci. Stejně dopadly i v předchozích dvou ročnících. „Už minulý rok jsem avizoval, že pokud se něco nezmění, půjdu jinam. A bylo to furt stejné. Jsem schopný kvůli malému fotbalu klidně někam dojíždět. Nechápal jsem, že Pardubice překvapilo, když odcházím, jasně jsem to avizoval dopředu,“ pronesl Rosůlek.

Přebor: Bez ztráty bodu zůstává jen Tempo. Na výhru čekají Chabry s Podolím

Možností měl víc, zvolil pražskou Hanspaulku, za kterou nastupují Rosůlkovi spoluhráči z reprezentace v čele s kapitánem Stanislavem Maříkem. „Řešil jsem i Jihlavu, ale rozhodl enormní zájem z Prahy, kde mám kamaráda Standu Maříka. Na cestování je to úplně jedno, v Praze znám víc kluků z reprezentace,“ popsal Rosůlek.

Devětadvacetiletý hráč v minulém superligovém ročníku naskočil do devíti utkání, vstřelil pět branek a na stejný počet nahrál. Od nové sezony pomůže Hanspaulce. „Počítalo se s tím, že Pardubice v Superlize asi skončí, mluvilo se o tom v kuloárech. Samozřejmě jsem o Rosiho zájem měl a neváhali jsme ani chvilku. Byli bychom blbí, kdybychom odmítali kvalitní hráče,“ pochvaloval si posilu trenér Hansupalky Václav Socher.

Rosůlek tak může být tváří změny pražského výběru, který v uplynulém ročníku vypadl už ve čtvrtfinále play-off s Olomoucí Mighty Ducks. „Chceme výběr omladit, dáme prostor hráčům kategorie do třiadvaceti let, potřebovali jsme ještě dva tři nové kluky, k tomu máme nějaké z dvacítky. Rosi přinese do týmu novou energii. V jeho případě se snoubí správné nasazení plus zkušenosti, dost toho už odehrál. Slibuji si od něj, že tohle bude splňovat, co víc si přát?“ doplnil Socher.

Absolutní faul na fotbal, vypráví kanonýr Admiry Zahálka. Opakování by uvítal

Rosůlek může nastupovat i v záložní řadě, ale jeho přednosti tkví především v defenzivní činnosti. V Praze jej však čeká vyšší konkurence. „Většinou líp bráním než útočím. Trenér mě několikrát viděl a záleží na něm, kde mě bude potřebovat a kam mě dá. Předpokládám, že si o všem ještě promluvíme a samozřejmě počítám, že konkurence tam bude. I kdyby mě trenér na zápas třeba nepovolal, jsem rozumný a přijmu to. Nejsem takový, že bych se na to vykašlal, konkurence bude fajn,“ prohlásil český reprezentant.

Přestože se hodlá v kariéře posunout dál, na Pardubice nezanevře. „Pardubice mě vychovaly a dostaly mě tam, kde jsem. Jenže management tam už moc nefungoval. Mám svoje starosti, doma dvě děti, ne abych v práci obepisoval kluky, zda si jdou zahrát,“ řekl Rosůlek.

Úleva po Patákově extempore. Admira doma udolala Králův Dvůr