"Podolí vyhrálo zaslouženě. Bylo na nich znát, že se rvou o důležité body v boji o udržení. Stejně byla ale půle 0:0. Gól jsme dostali asi po hodině hry, za chvíli jsme šli do deseti a už jsme na zvrat neměli. Musím přiznat, že jediná pozitivní věc na tom utkání asi byla ta, že se bylo hezké počasí, hrálo se fér. Byl to slušný zápas," doplňuje k víkendové prohře 0:1 na Kavčích Horách.

Nečekala se hlavně prohra Zličína na hřišti zachraňujícího se Podolí v minulém kole. "Musím přiznat, že na Podolí jsem od první minuty podvědomě cítil, že to prostě nepůjde. Možná měl člověk v hlavě to, že jsem za ta dlouhá léta, co za Zličín hraju, na Podolí asi nikdy nevyhrál. A nejsem si jistý, jestli jsem tohohle soupeře někdy porazil doma. Na podzim jsme s nimi hráli 1:1," pokračoval Merta v rozhovoru na webu Pražského fotbalového svazu .

Parádní trefa! Oscar věnoval gól mamince a děkoval fanouškům

Zličín bojuje na dvou frontách. Vedle snahy poskočit na páté místo se probojoval do finále pražského poháru Teskahor cup, kde si na ně brousí zuby přeborový lídr z Přední Kopaniny.

"Dali jsme si cíl postoupit do finále, a to se povedlo. Na ten zápas bychom měli vyrazit autobusem, budeme tam mít fanklub. Bude to svátek, motivace jako hrom," těší se na zápas, který se na střížkovském stadionu odehraje v úterý 28. května.

"Přední Kopanina vede přeborovou tabulku, ale pohár se hraje na jeden zápas. A tam se může stát všechno. Je tam i jedna motivaci navíc. Před dvaceti lety byl Zličín ve finále poháru a tehdy soutěž opravdu vyhrál. Pamatuji si na to dobře, naskakoval jsem do áčka jako mladík. Bylo by hezké tohle jubileum oslavit další trofejí. Je to pro všechny velká motivace," dodává Ivan Merta.

Kopanina slaví osmou výhru v řadě. Braník prohrál důležitý duel s Uhříněvsí